ハロウィーンに衝撃変身！BLACKPINKリサ、Netflix作品の強烈キャラを完全再現でファン驚き【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサがハロウィーンに合わせた衝撃的な変身でファンを驚かせた。

10月31日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「Jibaro」というワードに王冠とお化けの絵文字を添えて、複数の写真を投稿。全身を黄金の装飾で包んだ幻想的なスタイルで登場し、神秘的なオーラを放っている。

リサが変身したのは、Netflixの人気シリーズ『ラブ、デス＆ロボット』の「彼女の声」といエピソードに登場するキャラクターと思われる。ゴールドの衣装とヘッドピース、そして強烈なアイメイクまで完全再現されており、圧巻の完成度を誇る。

一見しただけではリサと気づかないほどの変貌ぶりに、コメント欄には「ハロウィーンの女王！」「最高に似合ってる」「まるで映画のワンシーン」「この姿でステージに立ってほしい」など称賛の声が相次いだ。

（写真＝リサInstagram）

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

■【写真】ヒップラインもあらわに…リサ、“ハイレグ級”ミニパンツ

■【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

■【写真】インナー透け透け…リサ、“圧巻シースルードレス”姿