『ガルプラ』出演→Lapillusでリーダー務めた野仲紗奈、半年前に事務所を去っていた…SNSで契約の早期終了報告 | RBB TODAY

Kep1erを輩出したオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』（『ガルプラ』）出演で注目を集め、ガールズグループLapillus（ラピルス）でリーダーを務めたシャナ（野仲紗奈）が、所属事務所MLDエンターテインメントとの契約を早期終了していたことがわかった。

シャナは10月26日にインスタグラムを更新。「実は半年前のことになりますが、私はこのたび合意のうえで契約を早期終了しました」とキャプションに書き出し、3枚の写真を投稿した。

公開された写真には英語、韓国語、日本語でそれぞれメッセージが書かれた手紙が写っている。キャプションで「これまで支えてくれた皆さんのことを、決して忘れません。お世話になった会社の方々、そして見てくださった皆さまに心より感謝申し上げます。新しい挑戦に向けて進んでいきます」と綴ったシャナは、手紙にこう記していた。

「本当はずっと伝えたかったのですが、私の口から先に言っていいのかわからず、なかなか言えずにいました。ですが、このまま何も言わずにいることが応援してくださった人たちに胸を張れないと思い、お伝えすることにしました。私は現在、所属していた事務所との契約を終了しています」

「契約終了後は、色々な事に挑戦してみました。その中で、ようやく次に進む道を見つけることができました。とっても楽しい時間でした」というシャナは、「シャンティ、ユエ、ベシー、ソウォン、ハウンと出会えたことも、本当に幸せでした。私の未熟な部分も良いところも知ってくれてる大好きな友達です。皆と過ごした楽しい時間も辛い時間も、今ではどっちも恋しくてたまりません。すべてが宝物です！」と、Lapillusでともに活動したメンバーへの感謝も伝えた。

そして最後、「ちなみに私はとっても元気です。どうしてかは、わかりません。きっと、皆さんがいてくれたからです。改めて、ありがとうございました」と手紙を締めくくった。

（写真提供＝OSEN）Lapillus。シャナは左端

シャナは2003年3月13日生まれの22歳。2021年放送のオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』（ガルプラ）出演時は、158cmと小柄でながらパワフルな実力で視聴者を魅了し、多くの人気を博した。

『ガルプラ』では最終順位16位でKep1erのデビューメンバーに選ばれなかったものの、その後所属事務所MLDエンターテインメントを通じて2022年6月に6人組ガールズグループLapillusのメンバーとしてデビュー。日本人メンバーながらグループではリーダーを務めた。

2023年8月には『Who's Next（Japanese Ver.）』で日本デビュー。昨年4月にはフィリピン出身メンバーのシャンティが慢性疲労症候群の診断でグループ活動の無期限休止が発表され、同年11～12月には東京と大阪でライブイベント「Lapillus 2024 PREMIUM LIVE IN JAPAN SHOW：ASCEND」を開催していた。

