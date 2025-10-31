乃木坂46・池田瑛紗、“美少女感”あふれるカットが盛りだくさん！超ロングインタビューで6期生への思いを語る | RBB TODAY

31日、『グラビアチャンピオン』VOL.10（秋田書店）が発売された。 同号は乃木坂46池田瑛紗の大特集号となっており、表紙と巻頭大特集を乃木坂46の人気メンバーにして現役藝大生として個展開催も間近に控える池田が飾っている。
巻頭特集では、アイドルとして、そして表現者としての彼女に迫る。超ロングインタビューでは、創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで感じた危機感、初めての後輩である6期生のために負う責任と義務、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の今を語りつくしている。特別付録として池田の両面ポスターが付いてくる。加えて今号は裏表紙も池田が飾る。
池田は「今回は多くのアイドルの中から私を表紙に選んでくださって、本当にありがとうございます。真っ白なワンピースを絵の具でみずから彩っていくシーンが印象的でした。いつも画材を使うときは洋服を汚さないようにがんばっているので、真逆で新鮮でした」とコメントした。
今年次々と発表された乃木坂46「6期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の増田三莉音、日向坂46「五期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の坂井新奈、櫻坂46「四期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の中川智尋が、グラビア&インタビューで「グラビアチャンピオン」初登場を果たした。
その他、福井梨莉華、AKB48の鈴木くるみ、人気声優の前田佳織里、相良茉優が登場する。
