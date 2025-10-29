LE SSERAFIM、“6作連続”の快挙！新SG『SPAGHETTI』がオリコン1位を獲得 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、新シングル『SPAGHETTI』でワールドクラスの人気を再び証明した。

10月24日にリリースされたLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』が、オリコン「デイリーシングルランキング」（10月27日付）で売上枚数7.6万枚を記録し、1位に輝いた。

LE SSERAFIMは、1stミニアルバム『FEARLESS』、2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』、1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』、3rdミニアルバム『EASY』、4thミニアルバム『CRAZY』、前作の5thミニアルバム『HOT』でデビュー作から6作連続となるオリコン「デイリーアルバムランキング」1位を記録した。

今回、LE SSERAFIMが韓国で初めて発表したシングル『SPAGHETTI』でも、「デイリーシングルランキング」初登場1位という快挙を成し遂げ、日本におけるトップガールグループとして圧倒的な人気の高さを証明した。

LE SSERAFIMは、昨年、日本を代表する年末音楽授賞式「日本レコード大賞」においてK-POPガールグループで初めて「特別国際音楽賞」を受賞し、K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げ、大きな話題を呼んだ。さらに、デビュー初年度から3年連続で「第75回NHK紅白歌合戦」に出場するなど、日本での人気の高さとトップガールグループとしての実力を証明した。

ワールドクラスの活躍ぶりを見せているLE SSERAFIMは、今年3月に5thミニアルバム『HOT』をリリースした後、4月より韓国・仁川公演を皮切りに自身初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を開催。全18地域で27公演を実施し、世界中のファンを魅了した。11月18日・19日には、初の東京ドーム公演を控えており、彼女たちの今後の活躍に世界中から注目が集まっている。

1stシングル『SPAGHETTI』は、ユーモア溢れる多彩なパフォーマンスと中毒性の高い音楽で、韓国や日本のみならず世界中で熱い反響を呼んでいる。タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、10月27日午前10時時点で、計55の国や地域でiTunes「トップソング」チャート1位を獲得した。さらに、計81の国や地域の「トップソング」チャートに名を連ね、チャートイン数において自己最多記録を達成しただけでなく、2日連続(10月24日・25日)で「Worldwide iTunes Album Chart」と「European iTunes Song Chart」でも1位を獲得した。

Spotifyでは、「デイリートップソンググローバル」(10月24日付) で22位を記録し、自己最高順位を達成した後、3日連続チャートインを記録している。さらに『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のMVは、公開から3日後にYouTube再生数2000万回を突破し、10月26日午前8時時点で、米国と日本を含む計48の国や地域のYouTube人気急上昇ミュージックビデオにチャートインするなど、世界的な人気を証明した。

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、頭の中でしきりにぐるぐると思い出されるLE SSERAFIMを、“歯の間に挟まったスパゲッティ” に例えた楽曲で、直観的な歌詞や耳に残る中毒性の高い音楽が人気を集めている。宮脇咲良とユンジンが楽曲制作に参加したことに加え、BTSのJ-HOPEがフィーチャリングアーティストとして参加し、世界中で注目を集めた。

このように、LE SSERAFIMは『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』を通してK-POP界にスパイスをもたらし、「パフォーマンス最強ガールグループ」という呼び名に相応しい圧倒的な存在感を放っている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

