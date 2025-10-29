“ピタっと”レギンスから美貌がくっきり…女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュの大胆コーデに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュのレギンスSHOTがファンを釘付けにしている。

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

「MAXCUT♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とある健康食品ブランドの広告撮影に励むユ・ヒョンジュが写っている。クロップド丈のトップスにデニムを合わせた私服コーデでポーズを取ったかと思えば、別の写真ではスポーティーなレギンス姿に変身。商品を手にカメラをじっと見つめている。

何より目が行くのはモデル顔負けのプロポーション。目鼻立ちの整ったビジュアルは当然のことながら、“コーラ瓶スタイル”とも表現できる圧巻のメリハリ感が印象的だ。レギンスコーデではそのボリューミー差がさらに際立ち、多くのファンを釘付けにさせていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

この投稿に、ファンからは「脚が長すぎる！」「素晴らしい美貌」「魅力的です…」「No.1ビューティー！」などのコメントが寄せられていた。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。

