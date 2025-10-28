“TWICEの生みの親”J.Y.Park、スーツ姿で妖精の羽を!?11月5日に新曲『Happy Hour』リリース決定 | RBB TODAY

TWICEやNiziUの“生みの親”と呼ばれる歌手パク・ジニョン（J.Y.Park）が新しいデジタルシングル『Happy Hour』をリリースする。

去る10月27日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSにパク・ジニョンの新曲『Happy Hour（withクォン・ジナ）』のリリースのニュースとともに、映画のスチールのようなティザーイメージ3枚を電撃公開した。

これによると、来る11月5日18時、パク・ジニョンの新曲『Happy Hour（withクォン・ジナ）』がリリースされる。

生まれつきの才能と徹底した自己管理で30年以上トップの座を守る“生きる伝説”のパク・ジニョンが、独特な歌声を持つソロアーティストのクォン・ジナと初めてコラボした新曲で、どのような新しい魅力と相性を披露するか、関心が高まっている。

（写真＝JYPエンターテインメント）左からクォン・ジナ、パク・ジニョン

新しいシングルのティザーイメージは、一気に視線を釘付けにして、好奇心を刺激した。パク・ジニョンは、物寂しいオフィスでパーティションに寄りかかって居眠りをする姿、インスタントコーヒーを準備しながら褒められる同僚を警戒してにらみつける姿など、リアルな演技と表情で孤軍奮闘する会社員の哀歓をユーモラスに表現した。

特に、パク・ジニョンの上司に変身したクォン・ジナが魔法の棒を持って叱っているかのような場面と、2人の肩先についたピンク色の妖精の翼が、今回の新曲のコンセプトに向けた好奇心を刺激している。

なお、パク・ジニョンが約1年ぶりにリリースする新曲『Happy Hour（withクォン・ジナ）』は年末、リスナーの共感を呼び、退勤中のプレイリストに入るものと期待されている。11月5日18時リリース予定だ。

