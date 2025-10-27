鈴木亮平ら“南海MER”のコメント映像も『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』12月24日リリース | RBB TODAY

鈴木亮平主演の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』のBlu-ray＆DVD発売が12月24日（水）に決定、鈴木や江口洋介、菜々緒ら“南海MER”のメンバーからスペシャルコメント映像も到着した。

2025年8月1日に全国公開され、興行収入52.3億円、観客動員388万人を突破（10月19日時点）、前作超えの大ヒットとなった本作。

2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER～走る緊急救命室～」は、鈴木演じる医師の喜多見幸太を筆頭に、立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿が、「新たな形の救命医療ドラマ」として熱狂を集めた。

2023年4月に公開された劇場版1作目では、横浜のシンボル・ランドマークタワーを舞台として、爆発事故により193名が閉じ込められるという大災害に立ち向かう姿が描かれ、興行収入は45.3億円という大ヒットを記録。

そして2025年、ついにMERが『劇場版TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』として再始動。すべての命を救う――その困難な使命に直面しながらも、固い絆で繋がるMERメンバーたちの感動の物語であり、前作以上に壮大なスペクタクル作品となっている。

Blu-ray＆DVD豪華版には、撮影裏話を交えながら本作を楽しめる、“鈴木亮平、菜々緒、松木彩監督によるオーディオコメンタリー”を収録。

特典映像は、沖縄ロケを中心に、噴石や火山灰などの世界観が作りこまれた現場、海上に浮かぶNK0での撮影、クランクアップなどが収録された“スペシャルメイキング”のほか、「南海プレミアイベント＆完成披露試写会」やサプライズでTOKYO MERチームも集まった「初日舞台挨拶」などが収録された“イベント集”、そして南海メンバーの“オフィシャルインタビュー集”。

さらに48ページにも及ぶ“マスコミ用プレスシート（レプリカ版）”、初回限定特典には“ポストカード14枚セット”と全国各地に誕生した新たなMERの“MER LOGO STICKERS COLLECTION8枚セット”を封入する。

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』 豪華版Blu-ray ※商品イメージ図

来年は劇場版第3弾の公開も控え、「TOKYO MER」はさらなる盛り上がりを見せている。

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』は12月24日（水）よりBlu-ray＆DVD発売。