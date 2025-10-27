「彼氏感えぐい」ZEROBASEONEジャン・ハオ、“変装なし”で渋谷に出没！デート風SHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

ZEROBASEONEのジャン・ハオが東京の街に姿を現した。

ジャン・ハオは本日（27日）、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、「散歩」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、変装をせず渋谷の街を歩くジャン・ハオの姿が収められている。まるでデートをしているかのようなリラックスした雰囲気と、抜群のビジュアルが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「お顔がきれいすぎる」「かっこよ」「今日本にいるの？」「聖地巡礼しなきゃ」「彼氏感えぐい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは本日（27日）、TBS『CDTVライブ！ライブ！』に生出演する予定。さらに10月29日・30日には、さいたまスーパーアリーナで「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] IN SAITAMA」を開催する。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。

■【写真】ジャン・ハオ、TXT・スビンとプライベート旅行SHOT

■【写真】王子様!?ジャン・ハオ、非現実的な美しさ

■【写真】「成功したオタク」ジャン・ハオ、GOT7メンバーと3SHOT