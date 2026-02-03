ほぼ紐だけ…TWICE・モモ、“大胆バックレス”衣装で美スタイル披露「いいお姉さんすぎ」「破壊力えぐい」 | RBB TODAY

TWICE（トゥワイス）のモモが、大胆な後ろ姿を公開し注目を集めている。

2月2日、モモは自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】モモ、“ほぼ丸見え”のランジェリー衣装

公開された写真の中でモモは、鏡越しに自撮りをしている。細い紐数本だけで支えられたバックレススタイルのホワイトトップスを着用したモモは、贅肉ひとつない滑らかな背中のラインと、美しく鍛え上げられた脊柱起立筋を惜しみなく披露している。

また、同時に公開された写真ではメンバー・チェヨンとの仲睦まじい姿も。2人は茶目っ気たっぷりながらもシックなポーズを決め、息の合ったコンビネーションを見せた。

この投稿を見たファンからは「破壊力えぐい」「爆イケモチェン」「いいお姉さんすぎ」「全てが美しい」「やば」といったコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）モモ（左）とチェヨン

なお、モモが所属するTWICEのユニット・MISAMO（ミサモ）は、2月4日に日本1stフルアルバム『PLAY』をリリース予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

■【写真】モモ、“ピチッ”と過ぎて直視できないタンクトップSHOTに全世界が熱狂！「どタイプです」

■【写真】「ちょっと見えそう？」モモの息を呑むボリューム感、完璧ボディを惜しげもなく披露

■【写真】ほぼ丸見え…モモ、胸元ぱっくりランジェリー衣装の貫禄美貌「私の神様」の声