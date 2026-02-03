「これは反則」グラマラスボディに視線集中　黒ドレス姿のジョイ、“控室ショット”の破壊力がスゴい | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvet（レッドベルベット）のジョイが、グラマラスな魅力で話題を集めている。

ジョイは2月2日、自身のインスタグラムに特別なコメントを添えず、複数の写真を投稿した。

公開された写真でジョイは、控室と思われる空間でポーズを取っている。シンプルなブラックのノースリーブドレスを着用しており、デコルテを美しく見せるカッティングで、全体はミニマルだが女性らしい曲線が際立つ。

何よりも彼女のボリューム感が見る者の視線を奪った。

写真を見たファンは「どんどん美しくなっていく」「なんてことだ」「これは反則」「彼女の前髪ありのショートヘアが本当に好き」「私の心を揺さぶった」といった反応を寄せた。

（写真＝ジョイInstagram）

なお、ジョイはドラマ『唯一無二のロマンス』（原題）を通じて、4年ぶりに女優として復帰する。ステージとは異なる表情にも注目が集まりそうだ。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

