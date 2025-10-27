“危険な地域”とされたダバオで初のK-POPコンサートが決定！歴史的な1ページをめくるのはBXB | RBB TODAY

フィリピン・ミンダナオ島の都市ダバオで初のK-POPコンサートが開催される。

11月1日開催の今回のイベントは、韓流文化を世界に広めることを目的とする「韓流文化観光総連合会」と「ダバオ韓人会」が主催し、「在外同胞庁」が後援する『韓流・韓比文化交流フェスティバル in ダバオ』として行われる。会場は「ガイサノ・グランド・シティゲートモール・ブハンギン（Gaisano Grand Citygate Mall Buhangin）」で、ダバオでは初のK-POPコンサートとなる。

共同主催者であるダバオ韓人会のメン・ボンホ会長は、「これまでダバオは危険な地域という先入観を持たれてきたが、実際にはフィリピンでもっとも安全で穏やかな都市の一つであることを韓国に伝えたい」と語り、「初めてダバオでK-POPコンサートを開催できることをとても嬉しく思う」と喜びを表した。

イベントは3部構成で、第1部では約30人のフィリピンモデルが登場する「韓流モデル選抜大会『フェイス・オブ・フィリピン』」、第2部ではボーイズグループBXBのコンサートおよびファンミーティング、第3部ではK-POPダンスコンテストが予定されている。

BXBコンサートのポスター

主催団体「韓流文化観光総連合会」のチャン・ハンシク会長は、「世界的に広がる韓流ブームを通じて、韓国人に対する意識の変化や文化の多様性・相互尊重を学びながら、韓流文化の優秀性をフィリピンに伝えられることを光栄に思う」とコメントした。

