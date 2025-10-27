 本日より予約開始！坂本昌行・長野博・井ノ原快彦プロデュース「喫茶二十世紀」が自由が丘で11月1日リニューアルオープン！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

本日より予約開始！坂本昌行・長野博・井ノ原快彦プロデュース「喫茶二十世紀」が自由が丘で11月1日リニューアルオープン！

エンタメ その他
注目記事
「喫茶二十世紀」リニューアルオープン
  • 「喫茶二十世紀」リニューアルオープン
  • 20th Century
  • 「喫茶二十世紀」

　11月1日、20th Century（坂本昌行、長野博、井ノ原快彦）がプロデュースする喫茶店「喫茶二十世紀（きっさにじゅっせいき）」が、東京都目黒区自由が丘にてリニューアルオープンする。

　同店は2023年11月1日に渋谷・神宮前で誕生し、ファンや喫茶愛好家に親しまれてきたが、2025年3月に「より皆様に寄り添う喫茶店を目指す」として一時休業。約10ヶ月の準備期間を経て、自由が丘の地で再始動する。新店舗では、店内での飲食に加え、一部ドリンクやソフトクリームのテイクアウト（予約不要）も開始し、日常的に立ち寄れる“街の喫茶”を目指すという。

20th Century

　内装には、閉店した老舗喫茶店から譲り受けた家具などを採用し、世代を超えてくつろげる空間を演出。アーチ型の新たなロゴマークには「これからも強い結束で喫茶文化をつないでいく」というトニセンの思いが込められている。

　メニュー監修は前回に引き続きメンバーの長野博が担当。渋谷店でも人気だった「ナポリタン」は変わらず提供されるほか、新メニューやリニューアルメニューも登場予定だ。さらに、トニセンが北海道で厳選した牛乳と「喫茶二十世紀」オリジナルコーヒーを合わせた特製ソフトクリームも提供される。トニセンは「少しずつ減っていく喫茶店という文化を、未来へとつなげたい。その思いを新しい場所でも大切にしたい」とコメントを寄せている。

「喫茶二十世紀」

　入店予約は本日（10月27日）より受付を開始。当面の間、入店は90分間の完全予約制となる。営業時間は11時00分から20時00分（ラストオーダー19時30分）まで。席数はカウンター6席、テーブル席16席、トニセン部屋（個室）1室4席（※変更の可能性あり）。

　なお、リニューアルオープンと同日の11月1日には、V6のデビュー記念日として全楽曲のサブスクリプション配信が解禁される。


トニセン・坂本昌行がソロコンサート完走！ V6のラストシングル「僕らはまだ」などを披露 | RBB TODAY
画像
20th Century・坂本昌行によるソロコンサート公演「Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024」の最終日が、12月8日にBillboard Live TOKYOで開催された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/09/225043.html続きを読む »

坂本昌行・長野博・井ノ原快彦が約2年かけてつくりあげた「喫茶二十世紀」が11月オープン | RBB TODAY
画像
　20th Century（トニセン）は、11月1日に「喫茶二十世紀」を渋谷区神宮前にオープンすると発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/13/211614.html?pickup_list_click=true続きを読む »

ネバギバ ~Never Give Up!~(SG)(通常盤ネバギ盤)
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

20th Century Live Tour 2024 ～地球をとびだそう！～(Blu-ray Disc2枚組) [Blu-ray]
￥3,768
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top