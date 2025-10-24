「すべての瞬間をARMYと…」BTS・JIN、『#RUNSEOKJIN』アンコール公演への想いを語る【一問一答】 | RBB TODAY

BTSのJINが、ファンコンサートツアーのアンコール公演に向けた想いを語った。

JINは10月31日と11月1日の2日間、仁川（インチョン）文鶴（ムナク）競技場メインスタジアムで『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催する。今回の公演は、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じてオンライン配信でも楽しむことができる。

コンサートを目前に控えたJINは、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて公演への意気込みを語る一問一答インタビューを公開した。

JINの一問一答は以下の通り。

アンコール公演で最も楽しみにしている瞬間は？

前回の公演では、ARMY（ファンダム名）の皆さんが歌って、僕がその曲名を当てるコーナーがありました。ファンの方々の中には「私たちが歌を上手に歌えなくて残念だった」「今回はその部分をもっと一生懸命準備してみようと思う」と書かれているのを見ました。僕の感覚では、皆さん本当に楽しそうに歌ってくれていたと思ったのですが（笑）だから今回もとても楽しみにしています。

野外公演なので、少し肌寒いかもしれません。暖かくして来てくださいね。当日のステージの熱気は、僕がしっかり責任を持って盛り上げます。ドキドキする気持ちで来てくれたら嬉しいです。

前回のツアーと比べて変わった点は？

6月に行った高陽（コヤン）公演よりも規模を拡大し、ファンのみなさんとより近い距離で交流できるステージを準備しました。また、メドレー曲の構成も新しく変えたので、気に入ってもらえるか少し心配です。本当に久しぶりに歌う曲もあるので、ARMYのみなさんがこの曲を覚えていらっしゃるか、ちょっと気になっています。今回の公演でしか見られない特別な演出も用意しているので、楽しみにしていてください。

前回のツアーで一番学んだことは？

初めてソロファンコンサートツアーを行い、各都市でARMYの皆さんに会うことができて本当に幸せでした。一人でステージを引っ張っていく立場だったのでプレッシャーもありましたが、公演を重ねるうちに、どうすればより安定したステージを作れるのかをたくさん学びました。体力の配分やコンディションの管理にもより気を配るようになりましたし、何よりARMYの応援が大きな力になって、自信をたくさんもらいました。僕が想像していた以上に熱く応えてくださって本当に感謝しましたし、僕の体力が続くなら、ARMYのみなさんと最後まで一緒に走り回れそうな気がしました。

公演を1週間後に控えた今、最も強く感じる気持ちは？

ARMYの皆さんに本当に会いたいです。今回の公演は、「ARMYに会いたい」という気持ちから始まりました。ARMYの皆さんを信じて、全力で準備しています。初めての公演のように緊張もしますが、待っていてくれたみなさんに再び会えると思うと胸が高鳴ります。何より、僕もARMYのみなさんも思いきり楽しめる時間になったら嬉しいです。

今回の公演を100％楽しむためのポイントは？

アンコールコンサートであるだけに、すべての瞬間をARMYのみなさんと一緒に作り上げたいです。最初から最後まで集中して楽しんでほしいです。より近くでARMYのみなさんに会えるよう、さまざまな方法を考えています。何よりも、ファンのみなさんの応援の声でステージは完成すると思っています。振り返ったときに、ツアー『#RUNSEOKJIN』がみなさんの心に幸せで楽しい思い出として残ってほしいです。僕もその気持ちで一生懸命準備を重ねながら、会える日を待っています。

そして、みなさんはいつも全力で盛り上がってくれますが、今回も“ジャンプジャンプ”できる体力をしっかり整えてきてくれたら嬉しいです。『#RUNSEOKJIN』は、飛び跳ねながら観るのが一番です（笑）

なお、所属事務所BIGHIT MUSICは「ARMYのみなさんからいただいた温かい応援に心から感謝します。アンコールファンコンサートでは、特別なステージを準備していますので、どうぞご期待ください」と伝えた。

『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』は、今年6月に韓国・高陽（コヤン）で幕を開けたファンコンサートツアーのフィナーレを飾るステージとなる。JINは初のソロファンコンサートツアーとして、日本・アメリカ・ヨーロッパなど世界9都市・計18回公演を行い、世界中のARMYと出会った。

『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、BTSの公式ユーチューブコンテンツ「Run Jin」の世界観を拡張したコンセプトで、JINは歌だけでなく、ファンと一緒に楽しむゲームやコスチュームイベントなどを通じて、ファンコンサートの新しい形を築いたと高く評価されている。

また、JINはイギリス・ロンドンのO2アリーナに立った初の韓国ソロアーティストとなり、アメリカ・アナハイムのホンダセンターでは、韓国アーティストとして歴代最多観客を動員。さらに、ダラスのアメリカンエアラインズセンターでは、全席完売を達成した初の韓国ソロアーティストという称号も手にした。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

