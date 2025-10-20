日本人メンバー所属！オーディション番組『B:MY BOYZ』発「YUHZ」、初の日本ファンコンサート大成功 | RBB TODAY

オーディション番組「B:MY BOYZ」（SBS）から誕生したボーイズグループYUHZ（ユアズ）が、日本初のファンコンサートを成功裏に終えた。

YUHZは、10月18日に東京・Zepp Hanedaでファンコンサート『YUHZ Fan-Con in Japan 2025：YoUr HertZ』を開催し、昼夜2公演を通じて日本のファンと幸せな時間を過ごした。

オーディション番組『B:MY BOYZ』から誕生したYUHZは、この日グループとして初めて日本のファンと対面し、さまざまなステージとトークを繰り広げた。『Bisdeumhee』で公演の幕を開けた彼らは、『KNOCKIN’ ON HEAVEN』『Keep Running』『Be My Boyz』など、番組「B:MY BOYZ」で披露された楽曲をYUHZの8人バージョンで新たに披露した。

（写真提供＝Pinnacle Entertainment）YUHZ

新人らしい初々しさで挨拶し、感想を伝えた彼らは、さまざまなゲームを通してファンと交流し、互いをより深く知る時間を過ごした。特に、韓国のオーディション番組史上初の日本人1位に輝いたヒョウをはじめ、カイ、ハルトなど日本人メンバーは「本当に嬉しいです」と語り、故郷に帰ってきた喜びを伝えた。

このほかにも、YUHZは多彩なコンセプトのステージを通して確かな実力を証明し、今後の活動への期待を高めた。

グループ名「YUHZ」は今回の公演タイトル「Your Hertz」の略で、“世界に散らばる波動が集まり、君と僕を繋ぐひとつの音楽になる”という思いが込められている。

なお、YUHZは現在、公式SNSを通じて多様なコンテンツを発信している。

