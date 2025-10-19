K-POPアイドルの密室ラブラブ映像を暴露脅迫の社長に懲役刑 | RBB TODAY

レンタカー社長が車載ブラックボックスに映っていたK-POP女性アイドルメンバーのスキンシップ映像をネタに金を脅し取った事件で、懲役刑が確定した。

10月19日、韓国法曹界などによると、仁川地裁は恐喝の罪で起訴されたAに対し、懲役8か月、執行猶予2年、社会奉仕120時間を言い渡した。この判決は確定した。

裁判部は「Aは執行猶予期間中に犯行を犯した」としつつも、「しかし金銭の大部分が被害者に返還された」と量刑理由を説明した。

レンタカー社長のAは昨年2月、K-POP女性アイドルメンバーに車両を貸し出した。車両を返却された後、ブラックボックス映像で、そのメンバーが他のアイドルグループ所属の男性とスキンシップをとっていたことを確認した。

Aは当該女性メンバーに「昨日、車の後部座席で何をしていたんですか？ひどすぎませんか？」というメッセージを送った後、「車を買うのに4700万ウォンかかったんですよ。とりあえず半分払ってください」と脅した。

Aは2回にわたり送金を受けたにもかかわらず、「それ、リアルタイムで録音されてるんだ。最後までそのまま行くぞ」と言い、ブラックボックスに言及した。Aはこうした脅迫によって、合計3回にわたり979万3000ウォンをだまし取った疑いを受けている。

