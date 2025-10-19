LE SSERAFIM・宮脇咲良、“意外なボリューム感”あらわなタンクトップ姿に視線釘付け！「これは反則」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良がファンを虜にした。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、「WEIRD GARLIC」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、新シングル『SPAGHETTI』のコンセプトフォト撮影現場で撮影されたオフショットだ。

写真の宮脇は、白のリブタンクトップに花柄のパンツを合わせ、チュールやニット帽でアクセントを加えた個性的なファッションを披露。タイトなトップスから浮かぶ意外なボリューム感が視線を奪う。

また、ロングヘアのイメージが強い宮脇だが、今回はショートパーマのヘアスタイルに挑戦。どんなスタイルも完璧に着こなす抜群のビジュアルで、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「かわいすぎる」「なにしても似合う」「やばいこのビジュ」「本当に人形みたい」「これは反則」といったコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

