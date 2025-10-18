3連覇から1年で降格危機の蔚山HD、ACL広島戦控え2カ月ぶりリーグ戦勝利　ユースダイレクターが監督代行 | RBB TODAY

韓国Kリーグ1（1部）で前年度王者ながら降格危機に瀕し、成績不振でシーズン途中に2度の監督解任を断行した蔚山（ウルサン）HD FCが、ユースダイレクターによる監督代行体制の初戦で8試合ぶりのリーグ戦勝利を挙げた。

蔚山は10月18日、ホームの蔚山文殊サッカー競技場で行われた光州（クァンジュ）FCとのKリーグ1第33節で2-0と勝利した。

前半にスウェーデン人MFグスタフ・ルドヴィグソンのゴールで先制し、後半に元韓国代表MFイ・チョンヨンのPKで追加点を挙げる完勝だった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）イ・チョンヨンの得点を喜ぶ蔚山の選手・サポーター

イ・チョンヨンの“フルスイング”パフォも

蔚山のリーグ戦勝利は約2カ月ぶり。シン・テヨン前監督就任初戦である8月9日の済州（チェジュ）SK FC戦（1-0勝利）以来だ。以降、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）では2試合で1勝1分の無敗も、リーグ戦では7試合では3分4敗と未勝利が続き、順位も第33節前まで入れ替え戦圏内に沈んでいた。

今年8月にキム・パンゴン前監督を解任し、後任として元インドネシア代表指揮官のシン・テヨン氏を招へいした蔚山。だが、前出の成績不振に加えて監督と選手の不和が報じられるなどチーム内で混乱が続き、1シーズンで監督2人を解任する事態となった。

昨季はクラブ初のリーグ3連覇を達成したが、今季はクラブ初の2部降格危機。絶体絶命のピンチに、蔚山は監督代行にユースダイレクターのノ・サンレ氏を据え、彼にチームの命運を託した。その結果、初陣で見事に白星スタートを切ることに成功した。

これで蔚山は10勝10分13敗の勝ち点40とし、順位を12チーム中10位から9位へ上げた。一方、この試合に勝てばファイナルラウンドでの上位グループ進出の可能性もあった光州は、11勝9分13敗の勝ち点42で8位にとどまり、残り5試合を下位グループで戦うことになった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）試合後、笑顔で記念写真を撮る蔚山の選手、スタッフ、チアガール、サポーター

試合は蔚山が序盤から積極的なプレーを展開。前半20分、左サイドバックのDFパク・ミンソのクロスをブラジル人FWエリックが競り、こぼれ球をルドヴィグソンが右足で押し込み先制点を奪った。

後半は光州の反撃を抑えつつ、途中出場のイ・チョンヨンが終了間際には勝負を決定づける一発。ペナルティエリア内でMFイ・ヒギュンが倒され得たPKを冷静に決め、蔚山に2-0の勝利を導いた。

話題を呼んだのは得点直後のゴールパフォーマンスだ。イ・チョンヨンは蔚山サポーターのいるゴール裏に向かって、ゴルフクラブをフルスイングするかのように両腕を振り抜き、ショットの行方を見守るかのように額に手を当てるジェスチャーを披露したのだ。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）両腕を振り抜くイ・チョンヨン

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）遠くを見つめるようなジェスチャーを披露するイ・チョンヨン

蔚山を解任されたシン・テヨン前監督は、複数の韓国メディアに「練習中の暴言・暴行」や「アウェイゲーム期間中のゴルフ」など、蔚山の選手側が主張したとされる疑惑に強く反論した。さらに、「特定のベテラン選手がチームに不当な影響力を及ぼしている」とも主張していた。

その後、蔚山の選手たちの間では、シン・テヨン前監督の主張に対する反論を出すという話も出ていた。ただ、降格危機にあえぐチーム状況を考慮して沈黙を選び、光州戦の準備に集中した。

それだけに、今回イ・チョンヨンが見せた“ゴルフスイング”セレモニーは、シン・テヨン前監督の発言を意識したものと見られている。

なお、蔚山は光州戦から中2日の10月21日に、ホームの蔚山文殊サッカー競技場でサンフレッチェ広島とのACLEリーグフェーズ第3節を戦う。

（構成＝ピッチコミュニケーションズ）

Copyright @ 2018 Sportsseoul JAPAN All rights reserved.

■【写真】Kリーグ、5試合残して王者決定！“ACL常連”が4年ぶり優勝

■【解説】内部分裂も？蔚山HDが3連覇から1年で降格ピンチのワケ

■【写真】Kリーグで異例 選手50人保有2部クラブが“給与未払い”事前予告