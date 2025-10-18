「オオタニ半端ないって！」大谷翔平、衝撃の3本塁打＆10奪三振に韓国紙も脱帽「異次元を超えた活躍」 | RBB TODAY

もはや異次元をも超えた活躍だ。圧巻の“二刀流”でロサンゼルス・ドジャースを2年連続ワールドシリーズに導いた大谷翔平に、韓国メディアも驚きを隠せずにいる。

ドジャースは10月18日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で5-1と快勝。シリーズ無敗の4連勝を収め、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。

この日の主役は誰が何と言おうと大谷だった。『スポーツソウル』は「オオタニ半端ない！先発投手で“6回10奪三振”、打者で“3本塁打”…ドジャース4連勝でワールドシリーズ進出」と題し、その活躍を報じている。

まず、大谷は先発投手として6回を投げ、わずか2被安打、10奪三振の無失点。ポストシーズンの登板試合2戦連続でクオリティスタートを達成し、やはり2戦連続の勝利投手となった。

打者としても凄まじい存在感だった。初回に先頭打者として登場すると、ブルワーズ先発ホセ・キンタナのスラーブを完璧に捉え、ライトスタンドへ先制となる先頭打者本塁打を放った。その後、4回には4点差にリードを広げるソロ弾、そして7回にダメ押しの一発を放ち、1試合で驚異の3本塁打3打点。加えて四球も1つ選ぶ完璧な打撃内容を見せた。

大谷翔平

“二刀流”として大車輪のパフォーマンスを見せた大谷の活躍もあり、ドジャースも勝利を手繰り寄せた。レギュラーシーズンでは6戦全敗と一度も勝てなかった天敵ブルワーズ相手に、ポストシーズンで4連勝を収めた。大谷は優勝決定シリーズのMVPにも輝いている。

