ILLIT・モカ、体調不良のため海外スケジュールに不参加「当分の間、安静が必要」【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループILLIT（アイリット）の日本人メンバー、モカが体調不良のため休養する。

10月17日、所属事務所BELIFT LABは、ファンコミュニティプラットフォーム『Weverse』を通じて「モカは最近、コンディション乱調のため病院を訪れ、当分の間安静が必要だという医療陣の所見を受けた」と発表した。

続けて「そのため、今週予定されているインドネシアでのスケジュールにはモカが参加することが難しくなった」とし、「10月18日（土）～19日（日）に開催されるインドネシアSector K公演には、モカを除いたILLITメンバー4人が参加する」と伝えた。

所属事務所は「モカが健康な姿でファンの皆さまにお会いできるよう、アーティストのコンディション回復に最善を尽くす」と強調した。

（写真提供＝OSEN）ILLIT・モカ

なお、モカが所属するILLITは、11月8日と9日にソウルのオリンピック公園オリンピックホールでファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」を開催する予定だ。

所属事務所の公式立場全文は、以下の通り。

◇モカ プロフィール

2004年10月8日生まれ。本名、境萌花（さかいもか）。福岡県出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所選択を受けて、ILLITのメンバーとしてデビューを果たした。“コンセプト消化力”が高く、デビュー曲『Magnetic』のチッケム動画は再生回数135万回を突破し、圧倒的な注目を集めた。面倒見がいいことから“ILLITのお母さん”と呼ばれる一面も。

