&TEAM、“初”ライブビューイングの来場者特典ビジュアルを解禁！メンバーコメントも到着 | RBB TODAY

2022年にデビューした日本発のグローバルグループ・&TEAM。

彼らのグループ初となるアジアツアーのアンコール公演「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN」のライブビューイングが、10月25日（土）に開催されることが決定した。

&TEAMは、今年4月にリリースした3rdシングル『Go in Blind（月狼）』で、オリコン音楽ランキングの「週間CDシングル」および「週間合算シングル」で2冠を達成。さらに、2025年7月度のゴールドディスクにおいて自身初のミリオン認定を獲得し、その勢いをさらに加速させている。

また、5月から7月にかけてはアジア9都市を巡る初のアジアツアー「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'」を開催。各地でチケットが完売し、会場はLUNÉ（&TEAMファン）の熱気に包まれた。

さらに9月3日には、結成3周年を記念したアニバーサリーイベントを開催し、韓国デビューを電撃発表。&TEAMが掲げる「Japan to Global」というビジョンを着実に体現している。

そんな彼らのワールドツアーアンコール公演を目前に控え、ライブビューイング来場者特典となる「オリジナルステッカーシート」のビジュアルも公開された。ステッカーには、メンバーそれぞれのステージ上での輝く瞬間を切り取ったパフォーマンスカットが使用されており、LUNÉ必携の限定アイテムとなっている。

また、グループ初のライブビューイング開催を記念し、&TEAMメンバーからのコメント動画も公開。日本全国の劇場に加え、一部アジア地域でも開催される今回のライブビューイングについて、メンバーたちはLUNÉと喜びを分かち合うような、愛に満ちたメッセージを届けている。

&TEAM初のアジアツアーを締めくくる特別なアンコール公演。会場に足を運べないファンも、映画館の大スクリーンで&TEAMと夢のような時間を共有してほしい。

なお、本日18時よりプレリクエスト先着販売もスタート（先着順・なくなり次第終了）。待望の公演を大迫力のスクリーンで楽しめる貴重な機会をお見逃しなく。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

