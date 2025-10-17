井桁弘恵、2nd写真集発売を記念した写真展が地元・福岡で開催決定！本人登壇のトークショーも実施 | RBB TODAY

女優やモデルとして活躍する井桁弘恵の写真展「井桁弘恵写真展 つかのま」が、11月26日から12月2日まで、福岡市の大丸福岡天神店 本館1階アンテナプラスにて開催される。入場は無料。この写真展は、井桁の5年ぶり2冊目となる写真集『つかのま』（小学館）の発売を記念したもので、今年3月に東京で開催され好評を博した企画の凱旋展となる。

撮影を手がけたのは、写真家の遠藤優貴氏。井桁のルーツである福岡と思い出の地、そして憧れの地であったトルコで撮影を敢行。福岡ではセンチメンタルな眼差しを、トルコでは好奇心に満ちた表情や少し大人びた大胆なショットを捉えている。

今回の福岡展では、東京展とは展示内容を一部変更。井桁と遠藤氏が新たにセレクトした作品群が展示販売されるほか、福岡限定のオリジナルグッズも多数用意される予定だ。

会期中の11月29日には、エルガーラ・パサージュ広場にて井桁弘恵と写真家・遠藤優貴によるトークショーも開催（一部有料観覧席あり）。さらに、11月29日と30日には、井桁と遠藤氏が在廊する購入特典会も実施される。

展示作品は会場またはオンラインショップで購入可能で、購入者には豪華特典が用意されている。各イベントの詳細は後日発表される予定だ。