&TEAM、“韓国デビュー”アルバム発売記念ポップアップを日韓で開催へ！ファン必見の特別空間に期待 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、韓国で初のポップアップストアをオープンする。

所属事務所YX LABELSによると、「&TEAM KR 1st Mini Album ‘Back to Life’ POP-UP」が10月28日から11月4日までの8日間、ソウル・聖水洞（ソンスドン）のヨンムジャンギル一帯で開催され、11月29日から12月14日には東京・渋谷のXYZ TOKYOで開催される。

今回のポップアップストアは、&TEAMの韓国デビューを記念して行われる公式オフラインイベントであり、ファンに多彩なコンテンツと新しい体験を届けることを目的としている。

（画像＝YX LABELS）

会場は、アルバムのメッセージをビジュアルで表現した演出空間と、さまざまな公式グッズで構成される予定だ。イベント内容やグッズの詳細は、後日&TEAMの公式SNSを通じて発表される。

一方、&TEAMは2022年に日本でデビュー。ことし4月にリリースした3rdシングル『Go in Blind（月狼）』は、累計出荷枚数100万枚を突破し、日本レコード協会から「ミリオン認定」（2024年7月基準）を受けている。

なお、&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、ポップアップストア初日となる10月28日にリリースされる。K-POPの本拠地で展開される今回の活動は、&TEAMの音楽的成長とグローバルな飛躍を告げる新たな出発点として期待されている。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

