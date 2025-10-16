元乃木坂46・北野日奈子、“30歳の節目”の2026年カレンダー発売決定！“笑顔”のカットを詰め込んだ一冊 | RBB TODAY

北野日奈子が11月22日に「北野日奈子 2026 カレンダー」（株式会社わくわく製作所）を発売する。
同作は完全撮り下ろしで構成され、北野の様々な笑顔が見られるカレンダーとなっている。大好きな馬と触れ合っている時の楽しそうな笑顔から、ベッドの上でのリラックスした笑顔まで、ページをめくるたびに北野の"笑顔"が存分に詰め込まれている一冊だ。発売を記念して発売記念イベントが11月24日にHMV &BOOKS 渋谷店、12月6日に紀伊國屋書店グランフロント大阪店にて開催される。
北野は「だいすきなお馬さんが主役の2026年！今年のカレンダーもとても満足する出来になっています！20代最後のカレンダー撮影で10代の頃からお世話になっていて写真集も撮ってもらったカメラマンさんにも何だか急に大人になったね～なんて言ってもらえるような瞬間を切り取ってもらったページもあります。30歳になる2026年。確実に過ぎ去っていく日々の中でこのカレンダーと共に皆さんと四季を過ごせたらいいなと思います」とコメントしている。商品は価格3300円（税抜3000円）、A5・28P（卓上タイプ）で発売される。
