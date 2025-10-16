岩田剛典も「絶対見てほしい」と太鼓判！日韓オーディション番組『Unpretty Rapstar』本日配信スタート | RBB TODAY

U-NEXTにて、本日10月16日から日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar： HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）の日韓同時・国内独占配信がスタートする。

配信に先駆け、10月15日に韓国・ソウルで制作発表会が開催され、番組のメインプロデューサーを務めるi-dleのソヨン、Gaeko（Dynamic Duo）、RIEHATA、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が登壇した。

本番組は、世界初となる日韓合同HIPHOPガールズグループとしてのデビューを目指して競い合う、Mnetの新プロジェクト。日韓合わせて総勢40名、平均年齢17歳の参加者が、音楽・振付・スタイリング・映像制作などを自ら手がけ、それぞれの個性と強みをアピールしながら熾烈なバトルを繰り広げる。

©Mnet 左から岩田剛典、RIEHATA、ソヨン、Gaeko

制作発表会の冒頭では、ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典による『HIP POP Princess』のタイトル曲『Do my thang（Producer Ver.）』のパフォーマンス映像が先行公開された。続いて、約6カ月にわたるオーディションを勝ち抜いた40名の参加者が勢ぞろいし、フォトセッションに臨んだ。

その後の質疑応答では、メインプロデューサー4名がそれぞれの専門分野から、番組にかける思いを語った。

番組MCを務めるのは、参加者たちの“ロールモデル”であるi-dleのソヨン。単独MCとして番組を率いるソヨンは、2016年のラッパーオーディション番組『Unpretty Rapstar 3』で最年少ながら強烈なインパクトを残し、現在は作詞家・作曲家・プロデューサーとしても活躍している。まさに参加者たちの憧れの存在だ。

ソヨンは9年ぶりに“Unpretty Rapstar”シリーズにMC兼メインプロデューサーとして戻ってきた感想を語った。

「『Unpretty Rapstar』の新たなシーズンとして『HIP POP Princess』が放送されることになるとは思っていなかったので、とてもうれしいです。当時、私は高校生だったのですが、9年という歳月を経て大人になった今、再び参加することができてとても光栄です」

©Mnet ソヨン

日本からは、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、俳優やソロアーティストとしても活躍する岩田剛典がメインプロデューサーとして参加。

「自分自身、ダンスボーカルユニットのメンバーとしてデビューする際にオーディションで受かったメンバーでもあるので、だからこそ自分の経験談をもとに、若い世代のみなさんにお伝えできることがあるだろうと思って参加させていただいております」と意気込みを語った。

さらに、「勝敗を決めるだけの番組ではなく、その瞬間瞬間のドラマに視聴者のみなさんにも感動していただけると思っていますし、若い世代のみなさんが本当にキラキラしてるんですよね。夢を追いかける気持ちというものは、やっぱりいつの時代も人の心を打つと思いました。チャレンジする精神に僕も勇気をもらっています」と付け加えた。

©Mnet 岩田剛典

世界的トップダンサーであり振付師のRIEHATAは、今年放送されたMnet『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』でRH Tokyoのリーダーとして活躍した実績を持つ。

「ジャッジされる側でずっとサバイバルをしてきたので、参加者40名の気持ちがわかるというか。勝ち負けにこだわりながらも、最後はもう自分との戦いだと思っていました」と当時を振り返りながら、プロデューサーとしての思いを語った。

Dynamic Duoのメンバーとして韓国HIPHOPシーンを牽引してきたGaekoは、番組のタイトル曲『Do my thang』のプロデュースおよびレコーディングディレクションを担当。

「40名のラップをディレクティングするなんて、時間的にも体力的にも可能だろうかと最初は心配していましたが、いざレコーディングが始まったらそんな心配は吹き飛びました。参加者のみなさんの吸収力、才能、潜在力というものを目の当たりにして、あの年で自分がやりたいことを見つけて挑戦している、その姿に本当に驚きました」と語った。

©Mnet

『HIP POP Princess』の参加者たちは競い合うだけでなく、コラボレーションを通じて成長を重ね、デビューの座をかけたステージを披露していく。ラップやダンスのスキルだけでなく、プロデュース能力も問われる真剣勝負となる。

見どころについて問われた岩田剛典は、「第１回から本当にレベルの高いバトルで、視聴者のみなさんはきっと驚かれるだろうと思います」と期待を寄せた。

「自己プロデュース力が高くて、ひとりひとりの個性や魅力をしっかりと自分の表現としてモノにしている。そんな40人が日韓でチームを組んで、同じ演目や楽曲でラップのリリックを作ったりと、まさにトータルプロデュースという形でバトルをします。彼女たちの人となり、そして何を考えて、どういうふうなクリエイティブを見せてくれるのかというところまでが審査基準になるので、とにかく見応えがあります。絶対見てほしいです！」とコメントした。

HIPHOPとPOPを融合させた“HIP POP”アーティストを発掘する『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』。これまでにない日韓合同HIPHOPガールズグループの誕生に注目が集まっている。

