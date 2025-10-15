28歳キャスターの訃報から約1年、韓国放送局がようやく公式謝罪…遺族同席の会見で語られた言葉 | RBB TODAY

韓国放送局のMBCが、気象キャスターのオ・ヨアンナさんの死について公式に謝罪した。

MBCは10月15日、アン・ヒョンジュン社長名義の声明を発表。「若くして早すぎる死を迎えた故オ・ヨアンナさんのご冥福をお祈りします。計り知れない悲しみの中で長い時間を耐えてこられたご遺族の皆さま、特にお母様に心よりお悔やみとお詫びの言葉を申し上げます」と述べた。

続けて、「今回の合意は、二度とこのように痛ましい出来事を繰り返してはならないというMBCの決意を示すものです。MBCは今年4月、共生協力担当官職を新設し、フリーランスを含むすべてのMBC関係者の苦情や対立を専任で扱う窓口を設けました。また、職場内でのいじめや不当な待遇などの不祥事を防ぐための教育も随時実施しています」と説明した。

さらに、「公共放送としての責任を果たすため、MBCは互いを尊重し、配慮する組織文化を築き、より良い職場環境をつくるために今後も努力を続けていきます」と強調。「改めて、故オ・ヨアンナさんのご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。

MBCは同日午前、ソウル・麻浦区の放送センターで国民向けの記者会見を実施。この場にはアン社長とオ・ヨアンナさんの遺族が出席した。

2021年にフリーの気象キャスターとしてMBCで働き始めたオ・ヨアンナさんは、昨年9月15日にこの世を去った。死後、故人のスマートフォンに残されていた“手紙”が公開されたことをきっかけに、職場内でのいじめ疑惑が浮上した。

現在、遺族は加害者とされるMBC元気象キャスターのAを相手取り、裁判を続けている。

1996年4月30日生まれ。韓国・光州出身。ソウル芸術大学の文芸創作科を卒業。一時はアイドル練習生を目指し、2017年に行われたJYPエンターテインメントの練習生13期公開オーディションに参加。「Hermoso Beauty賞」を受賞し、副賞として3カ月の受講券を受け取った。同オーディションの同期にNiziUのマコ、Stray Kidsのスンミン、元FANATICSのユンヘなど。以降、2019年5月に行われた韓国の伝統美人を選抜する「全国春香（チュニャン）選抜大会」で「スク」に選出。2021年、地上波テレビ局MBCの気象キャスター公開採用に合格し、同局で活動を続けた。しかし2024年9月15日、28歳でこの世を去った。

