唯一の日本人メンバー・ケンシンが帯状疱疹で活動中断、今年デビューの「CLOSE YOUR EYES」 | RBB TODAY

ボーイズグループ「CLOSE YOUR EYES（クローズ・ユア・アイズ）」のメンバー、ケンシン、活動を一時的に中断する。

所属事務所UNCOREは10月14日、「ケンシンは最近、風邪のような症状による体調不良で病院を受診した結果、帯状疱疹と診断された」と明らかにした。

続けて、「アーティストの早期回復のため、病院に入院して治療を受ける予定です。十分な休息と安静を取り、体調が回復次第、活動に復帰する予定です」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ケンシン

CLOSE YOUR EYESは韓国オーディション番組『PROJECT 7』発の7人組ボーイズグループで、今年4月にデビュー。7月には2ndミニアルバム『Snowy Summer』をリリースして活動していた。

所属事務所のコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、UNCOREです。

まず、いつも「CLOSE YOUR EYES」を応援してくださるCLOSER（CLOSE YOUR EYESファン）の皆さまに感謝申し上げます。

本日はメンバー、ケンシンの体調および今後のスケジュールに関してお知らせいたします。

ケンシンは最近、風邪のような症状による体調不良で病院を訪れたところ、帯状疱疹と診断を受けました。

アーティストの早期回復のため、病院に入院して治療を受ける予定であり、十分な休息と安静を取ったうえで、体調回復後に活動へ復帰する予定です。

このため、今週予定されているスケジュールはケンシンを除く6人で進行される予定です。CLOSERの皆さまにはご理解を賜りますようお願い申し上げます。

弊社もまた、アーティストの早い回復のため最善を尽くしてまいります。ありがとうございます。

