最後の演技から15年、もはや“広告でしか見られない”俳優ウォンビン　しゃぶしゃぶチェーンの新モデルに | RBB TODAY

俳優ウォンビンが久しぶりに姿を見せた。

韓国のしゃぶしゃぶチェーン「しゃぶ20」はこのほど、公式SNSを通じて「韓国が誇る国宝級俳優“ウォンビン様”を公式モデルとしてお迎えしました」と発表した。

ウォンビンは、2010年に公開された映画『アジョシ』を最後に俳優活動から遠ざかっている状況だ。とはいえ、その圧倒的な知名度と人気はいまだ健在で、広告業界からは根強い支持を得ており、近年もさまざまなブランドの広告で姿を見せている。

（写真＝しゃぶ20Instagram）ウォンビン

プライベートでは2015年に女優イ・ナヨンと結婚し、同年12月に第1子となる息子が誕生。公の場に登場することはほとんどなく、俳優としての活動も長らく途絶えているなか、広告こそが現在のウォンビンを見ることのできる貴重な場となっている。

◇ウォンビン プロフィール

1977年11月10日生まれ。1997年のドラマ『プロポーズ』でデビュー。セリフの少ない役ながら、圧倒的なビジュアルと独自のオーラで一躍注目を集める。以降、『クァンキ』『コッチ』『秋の童話』『フレンズ』などのドラマや、『ガン＆トークス』『ブラザーフッド』『マイ・ブラザー』『母なる証明』といった映画で演技力も高く評価された。2000年代にはペ・ヨンジュン、イ・ビョンホンらと並び“韓流四天王”と称され、日本でも高い人気を誇った。2010年公開の主演映画『アジョシ』を最後に俳優活動は途絶えている。私生活では2015年5月に女優イ・ナヨンと結婚し、同年12月に第1子となる男児が誕生した。

