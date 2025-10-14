G-DRAGON、ファッションアイコンの真骨頂！“人間シャネル”に変身した雑誌特集に注目【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONがファッション誌『W KOREA』の表紙を飾り、圧倒的な存在感を放った。

10月14日、G-DRAGONは自身のインスタグラムを更新。人間シャネル”という愛称らしく独創的なスタイルとポーズで視線を釘付けにした。

公開された写真で、G-DRAGONはラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）」の華やかでクラシックな衣装を自分ならではのスタイルで完璧に着こなした。

（写真＝『W KOREA』）G-DRAGON

（写真＝『W KOREA』）G-DRAGON

特に、ツイードジャケットと真珠の装飾が際立つ衣装、そしてさまざまな帽子を活用したジェンダーレスルックは、「限界と境界を越えた、先を行く存在（BEYOND MAN）」というキャッチコピーと相まって、彼の唯一無二のオーラを証明した。視線を釘付けにする銀髪と強烈な目つきは、ワールドスターのカリスマ性をさらに際立たせた。

『W KOREA』は、「すべての時代には、その向こうを先に見せて、先に歩く顔が存在します。そしてG-DRAGONはいつもその境界を先に越えた人でした」というコメントを伝え、G-DRAGONが持つ先駆者のようなアイコンの意味を強調した。

なお、G-DRAGONは現在、3度目のワールドツアー「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR［Übermensch］」を通じて、世界中のファンと顔を合わせている。来る10月20～21日、京セラドーム大阪で追加公演を開催予定だ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

