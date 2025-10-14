RIIZE、韓国で6カ月ぶりにカムバック決定！11月24日に待望の新シングルリリース | RBB TODAY

来る11月、ボーイズグループRIIZEがカムバックする。

去る10月13日、所属事務所SMエンターテインメントは、公式コメントを通じて、「RIIZEが11月24日に新しいシングルをリリースする予定だ。たくさんの関心と期待をお願いする」と明らかにした。

5月、RIIZEは1stフルアルバム『ODYSSEY』をリリースし『Bag Bad Back』『Fly Up』などで活動し、人気を博した。

（写真提供＝OSEN）RIIZE

これまで、プロローグシングル『Memories』、1stシングル『Get A Guitar』、デジタルシングル『Talk Saxy』『Love 119』『Siren』などで注目を集めたのに続き、1stフルアルバムでRIIZEならではの魅力を披露した。

これとともに、7月より初のツアー「RIIZING LOUD」を通じて、ファンと顔を合わせている。また最近、アメリカ・テキサスで開催された「オースティン・シティ・リミッツ・ミュージック・フェスティバル」も成功裏に終えた。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

■【写真】「えぐすぎん？」ウォンビン、極限の肉体美にファン絶倒

■【写真】「こんな彼氏ほしい」ショウタロウ、東京で"メロ男"に

■【写真】「あかん」アントン、“腹筋バキバキ”水着SHOT