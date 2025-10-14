人気女優ソン・ヘギョ、『魔法のランプにお願い』ビハインドカット公開 | RBB TODAY

女優ソン・ヘギョが、Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』に特別出演した際の“精霊姿”を公開した。

ソン・ヘギョは10月12日、自身のSNSに「後ろ姿だけだけど…ありがたい思い出」とコメントを添え、ドバイで撮影した当時の写真を複数枚投稿した。

公開された写真の中で、ソン・ヘギョは水色のシフォン素材のドレスを身にまとい、優雅な雰囲気を漂わせている。長いストレートヘアを半分束ね、華やかなドロップ型イヤリングを合わせた姿は、圧倒的な美しさを放っている。

特に、バスの座席に座り台本と思われる紙を前にセルフィーを撮る姿や、建物の外壁を背景にカメラを構えて風景を撮影する様子からは、ドラマ撮影現場の空気感が伝わってくる。

深夜のレストランで誰かを見つめながら微笑む写真では、ソン・ヘギョの穏やかで愛らしい魅力が際立っていた。

これらの写真は、ソン・ヘギョが最近公開されたNetflixシリーズ『魔法のランプをお願い』に特別出演した際のビハインドカットだ。

同作は脚本家キム・ウンスクの新作で、キム・ウビン、ペ・スジらが出演し、大きな期待を集めている。ソン・ヘギョはこれまでにもキム・ウンスク作家が脚本を手掛けたドラマ『太陽の末裔』や『ザ・グローリー』でメガヒットを記録しており、深い縁で知られている。

今回ソン・ヘギョは、キム・ウビン（ジニー役）の元恋人であり“雨を操る精霊”として登場。スジ（カヨン役）の嫉妬を呼び起こす存在感を放ち、短い出演ながらも強烈な印象を残した。

◇ソン・ヘギョ プロフィール

1981年11月22日生まれ。1996年にファッションモデルの選抜大会で大賞を受賞後、雑誌やCMモデルとしての活動を経て『初恋』でドラマデビューした。2000年に放送されたドラマ『秋の童話』で演じたウンソ役が大きな反響を呼び、一躍人気女優に。その後も『ホテリアー』（2001年）、『太陽の末裔 Love Under The Sun』（2016年）、『ボーイフレンド』（2018年）といった日本でも人気の高いドラマ作品に出演。2017年には『太陽の末裔』で共演したソン・ジュンギと結婚したが、約1年8カ月の夫婦生活を経て2019年6月に離婚した。

