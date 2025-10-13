2025年・92作品の韓ドラマの頂点は? 第16回コリアドラマアワードの受賞者たち | RBB TODAY

第16回コリアドラマアワードがスターたちの華やかな競演の中、幕を下ろした。コリアドラマフェスティバル組織委員会は10月11日、慶尚南道(キョンサンナムド)晋州(チンジュ)市の慶南文化芸術会館で「第16回コリアドラマアワード」を開催し、盛況のうちに閉幕した。

第16回コリアドラマアワードは、韓国の地上波3局、ケーブルテレビ、総合編成チャンネル、OTTなどで放送された韓国ドラマ92作品を対象に、作品・俳優・制作陣を表彰するもの。今年も華やかな受賞者ラインナップで注目を集めた。

この日、熾烈な競争を繰り広げた人気賞6部門の発表が行われた。

ピョン・ウソクが「ホットスター賞（男性部門）」と「グローバルスター賞」を受賞し、2冠を達成。続いて「ホットスター賞（女性部門）」はチョン・スビン、「マルチテイナー賞」はパク・ジェチャン、「ベストカップル賞」はイ・ヘリとチョン・スビン（『善意の競争』）、「ベストOST賞」はヨンタクの『わからない人生』が受賞した。

本賞7部門の受賞者も明らかにされた。「作品賞」はSBSドラマ『私たちの映画』が受賞。「最優秀演技賞（男性）」はユク・ソンジェ（『鬼宮』）、「最優秀演技賞（女性）」はパク・ボヨン（『未知のソウル』）。「優秀演技賞（男性）」はイ・ヒョヌク（『シャーク：ザ・ストーム』『元敬』）、「優秀演技賞（女性）」はキム・ジヨン（『鬼宮』）がそれぞれ受賞した。新人賞は男性部門でチュ・ヨンウ（『オク氏夫人伝』『巫女と彦星』）とホ・ナムジュン（『その電話が鳴るとき』）、女性部門でチョン・スビン（『善意の競争』）とホン・ファヨン（『埋もれた心』『隠し味にはロマンス』）が選ばれた。

このほか、功労賞、悪役賞、シーンスティーラー賞（男女）も発表された。功労賞は、1961年KBS声優劇会第4期としてデビューし、1964年に俳優へ転向して以来、現在も活発に活動を続けるキム・ヨンリムに贈られた。悪役賞はオ・ジョンセ（『グッドボーイ』）、シーンスティーラー賞（男性）はイ・ヘヨン（『トリガー』『埋もれた心』）、（女性）はイ・ホジョン（『グッドボーイ』）がそれぞれ受賞した。

そして栄えある第16回コリアドラマアワードの大賞には、錚々たる候補の中からアン・ジェウクが選ばれた。アン・ジェウクは、最高視聴率21.9％（ニールセンコリア全国世帯基準）を記録した『トクスリ5兄弟をお願い！』で中年ロマンスの真髄を見せ、多くの視聴者の支持を集めた。

以下、第16回コリアドラマアワード受賞者一覧

▲ 大賞

アン・ジェウク（『トクスリ5兄弟をお願い！』）

▲ 作品賞

『私たちの映画』

▲ 功労賞

キム・ヨンリム

▲ 最優秀演技賞（男性）

ユク・ソンジェ（『鬼宮』）

▲ 最優秀演技賞（女性）

パク・ボヨン（『未知のソウル』）

▲ 優秀演技賞（男性）

イ・ヒョヌク（『遠景』『シャーク：ザ・ストーム』）

▲ 優秀演技賞（女性）

キム・ジヨン（『鬼宮』）

▲ 新人賞（男性）

チュ・ヨンウ（『オク氏夫人伝』『巫女と彦星』）、ホ・ナムジュン（『その電話が鳴るとき』『星がウワサするから』）

▲ 新人賞（女性）

チョン・スビン（『善意の競争』）、ホン・ファヨン（『埋もれた心』『隠し味はロマンス』）

▲ グローバルスター賞

ピョン・ウソク

▲ ホットスター賞（男性）

ピョン・ウソク

▲ ホットスター賞（女性）

チョン・スビン

▲ マルチテイナー賞

パク・ジェチャン

▲ ベストカップル賞

イ・ヘリ、チョン・スビン（『善意の競争』）

▲ ベストOST賞

ヨンタク『わからない人生』

▲ シーンスティーラー賞（男性）

イ・ヘヨン（『トリガー』『埋もれた心』）

▲ シーンスティーラー賞（女性）

イ・ホジョン（『グッドボーイ』）

▲ ヴィラン賞

オ・ジョンセ（『グッドボーイ』）

