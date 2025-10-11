イ・ビョンホン＆イ・ミンジョン夫婦の愛娘は母親似？“そっくりエピソード”が話題「ママだよ」 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、愛娘にまつわる特別なエピソードを明かした。

10月9日、YouTubeチャンネル「ソン・ヨンジェ（Son Yeon Jae）」に最新動画が公開された。

映像には、ゲストとして出演したイ・ミンジョンが、元新体操選手のソン・ヨンジェと率直なトークを交わす様子が映し出されている。

育児の話題になると、イ・ミンジョンは自身のスマートフォンを取り出し、幼少期の写真を披露。それを見たソン・ヨンジェは「お姉さん（イ・ミンジョン）に（娘が）そっくり！」と驚きの声を上げた。

イ・ミンジョンは「その写真をソイ（娘）に見せたら、『ソイ、ソイ！』って言うの。だから『違うよ、ママだよ』って言ったんだけど、最後まで認めなかった（笑）」と、微笑ましいエピソードを語った。

（画像＝「ソン・ヨンジェ」キャプチャ）イ・ミンジョン（左）とソン・ヨンジェ

さらに彼女は「子どもは私たちの家に来た一番尊いお客さまのように接するべき。いつかは巣立っていく存在だから、母親がためらってはいけない」と、自身の育児哲学を明かした。

また、娘を育てる難しさについても触れ、「娘を育ててみると、また違った大変さがある。息子は体力的に大変だけど、娘は気持ちの機微に気を使う。機嫌を直してあげるべきなのか、線を引くべきなのか、すごく難しい。男の子は“ダメ”と言えば納得するけど、女の子は“ダメ！”って言うと、まるで弓のように体を反らせて泣くの」と話し、笑いを誘った。

なお、イ・ミンジョンは俳優イ・ビョンホンと2013年に結婚し、2015年に息子、2024年に娘の2人の子どもをもうけている。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

