 『8番出口』の“歩く男”河内大和、10月19日に訪韓決定　映画PR＆ファン交流も予定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

『8番出口』の“歩く男”河内大和、10月19日に訪韓決定　映画PR＆ファン交流も予定

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
『8番出口』の“歩く男”河内大和、10月19日に訪韓決定　映画PR＆ファン交流も予定
  • 『8番出口』の“歩く男”河内大和、10月19日に訪韓決定　映画PR＆ファン交流も予定

俳優・河内大和が映画『8番出口』のプロモーションのため韓国を訪れる。

韓国配給会社のメディアキャッスルは10日、「『8番出口』で“歩く男”を演じた河内大和が来韓し、各種広報イベントに参加する予定。現地ファンと直接触れ合う場も設けられる」と発表した。

同作は、地下通路に閉じ込められた男が異変を見つけながら出口を探し続けるという設定のインディーズゲームを映画化したもの。河内は、平凡なサラリーマンの姿でありながら不気味な笑みを浮かべて歩き続ける“歩く男”を演じ、原作から飛び出してきたかのような存在感を放つ。

『8番出口』河内大和
（写真＝メディアキャッスル）河内大和 as 歩く男

2000年に俳優デビューした河内は、舞台を中心にキャリアを積んできた。『マクベス』『ハムレット』『リチャード三世』などのシェイクスピア作品や、『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』のミュージカルにも出演。2023年にはドラマ『VIVANT』でテレビドラマ初出演を果たし、今回の『8番出口』でスクリーンデビューを飾った。

『8番出口』は9月に行われた第30回釜山国際映画祭「ミッドナイトパッション」部門に公式招待され、韓国では10月22日に公開される予定だ。

「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」佐藤健の“タメ口”が韓国で反発を招いた理由

【画像】『鬼滅の刃』、韓国では炭治郎の“耳飾り”が修正

【画像】「堂々と韓国を嘲弄した日本のアイドル」と名指しされた平野紫耀…理由は？

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top