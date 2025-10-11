豊胸・整形に総額“1億5000万ウォン”投入の韓国芸人　今度は“耳”を改造「めちゃくちゃ不思議！」 | RBB TODAY

お笑いタレントのイ・セヨンがまたしても顔の“改修工事”を報告し、ネットをざわつかせている。

10月9日、イ・セヨンは自身のYouTubeチャンネルに動画をアップ。ユーチューバーのチョ・ドゥパルと共に美容整形外科を訪れ、“耳フィラー施術”を受ける様子を披露した。

フィラー施術とは、ヒアルロン酸などを皮膚に注入してシワ改善やボリュームアップを狙う美容治療の一種。イ・セヨンは「私は耳が少し寝ていて、正面からはあまり見えない。それで正面からも見える耳を作ってみたかった」と施術理由を明かした。

施術後に鏡を手にした彼女は「本当に耳が見える。めちゃくちゃ不思議。これフォトショップじゃないですよ」と大喜び。医師に「うまくいった」と声をかけられると、「耳のお父さん！」と叫んで爆笑を誘った。

さらに「見ればわかると思うけど、顔がすごく短くなった感じ。私は顎がある方だけど、耳が出ると顔のラインが柔らかくなった。髪を結ぶと顔が短く見える」と効果を強調。「こんな施術があるなら、昔みたいに青いテープで耳を貼り付けたりしなかったのに」と冗談交じりに語った。

（画像＝ヨンピョンTV）ビフォー（上）アフター（下）

イ・セヨンといえば、日本人彼氏とのカップルチャンネルで結婚目前とまで言われたが破局。その後は整形コンテンツを中心にユーチューバーとして活動している。最近も胸、鼻、目などに費やした整形費用が総額約1億5000万ウォン（約1500万円）にのぼると明かし、世間を驚かせていた。

（記事提供＝OSEN）

