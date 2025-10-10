 日本コスメブランドのモデル就任で美容業界注目のLIGHTSUM、“アニメアイドル”に変身！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

日本コスメブランドのモデル就任で美容業界注目のLIGHTSUM、“アニメアイドル”に変身！

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
日本コスメブランドのモデル就任で美容業界注目のLIGHTSUM、“アニメアイドル”に変身！
  • 日本コスメブランドのモデル就任で美容業界注目のLIGHTSUM、“アニメアイドル”に変身！

LIGHTSUM（ライトサム）のサンア、チョウォン、ジュヒョンが話題作の劇中歌をカバーした。

LIGHTSUM公式SNSでは10月9日、Netflix映画『K-POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の劇中歌『Golden』のカバー映像を公開。

サンア、チョウォン、ジュヒョンの3人は、劇中に登場するガールズグループ「Huntrix」を思わせるメイクと衣装で登場。仁川・松島（インチョン・ソンド）の野外広場を舞台に『Golden』を披露した。

3人は、まるで映画のステージをそのまま再現したかのようなキレキレのパフォーマンスで注目を集めた。衣装は韓国の祝日「ハングルの日」に合わせて改良韓服を着用。途中でクロップドトップスやチェーンポイントのスカートなど、華やかな衣装にチェンジし、多彩なステージを見せた。

LIGHTSUM
（写真＝LIGHTSUM公式Instagram）

『K-POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』はK-POPアイドルを題材にした初のアニメーション映画で、今年6月の公開以降、世界的な人気を博している。劇中歌『Golden』は米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で8週連続1位を記録するなど高い人気を誇る。

LIGHTSUMは2021年6月にデビューしたガールズグループ。今年9月に「2026 S/S ソウルファッションウィーク」に参加したほか、8月には日本のコスメブランド「3650」のモデルにも起用されるなど、ファッション＆ビューティー業界からラブコールを受けている。

【写真】ボリューム満点の胸、LIGHTSUM・チョウォン

【写真】チョウォンは4位、“夏フェスの女神”候補5人

【写真】韓国アイドル、“びしょ濡れフェス”で見せた大胆衣装

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top