“IVEの弟グループ”IDID、韓服姿が「かっこいい」と反響！『CHAN-RAN』秋夕バージョン公開 | RBB TODAY

STARSHIPの新人ボーイズグループ、IDIDが特別な秋夕（チュソク、韓国の名節）プレゼントを届けた。

IDIDは最近、公式YouTubeチャンネル「IDID」を通じて『CHAN-RAN』の秋夕バージョン振付練習映像を公開した。メンバーたちはグループを象徴する“アイスブルー”カラーの美しい韓服を身にまとい、国宝級の清涼ビジュアルを披露して視線を集めた。

練習室に並んで立ったIDIDのメンバーたちは、スピーカーから流れる音楽に合わせて体を軽くほぐしながら熱気を高めていった。そして『CHAN-RAN』のイントロが流れると、瞬時に反応して見事なフォーメーションを組み、全員の集中力がひとつになる圧巻のパフォーマンスを披露し、見る者を感嘆させた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）IDID

複数枚重ねた韓服と伝統の靴を履いた状態でも、乱れのないダンスを完璧にこなしたIDID。掛け声を交えながら踊る姿は一層楽しい雰囲気を生み出し、韓国の伝統舞踊「カンガンスルレ」を思わせる動きまで加えて、完璧なエンディングを作り上げた。最後のポーズの後には、センスあふれるあいさつで明るいムードを盛り上げた。

この秋夕バージョンの『CHAN-RAN』振付映像を見た世界中のK-POPファンは、長い連休中にも自主的にコンテンツを制作・公開し続けるIDIDと所属事務所STARSHIPの情熱と努力に感動。「韓服で踊るなんてえらい！」「かっこいい」「IDID、本当に頑張ってる」「ハッピー秋夕！」など、熱いコメントが相次いだ。

IDIDは、“アーティストの名門”STARSHIPが企画した超大型プロジェクト『Debut’s Plan』から誕生した7人組ボーイズグループで、9月15日に正式デビューした。 デビューアルバム『I did it.』は44万1524枚を売り上げ、Circleチャート第38週の週間アルバムチャートで1位を記録。タイトル曲『CHAN-RAN』は週間ダウンロードチャートで10位にランクインし、HANTEOチャート9月第4週の週間認証チャートでも首位を獲得した。

さらにIDIDは、デビューからわずか12日でKBS2の音楽番組『ミュージックバンク』で1位を獲得し話題に。11月中旬には仁川のインスパイアアリーナで開催される「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS with iMBank（2025 KGMA）」のスペシャルラインナップにも名を連ね、精力的な活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】IDID、新人離れしたクールなオーラ！

■【関連】IDID、音楽番組で初ステージ披露

■【話題】IDIDメンバー、デビュー前に脱退「耐えがたい精神的苦痛」