『トッケビ』出演のBTOB・ソンジェ、日本ライブツアー開催決定！特別セットリスト＆お見送り撮影会も実施 | RBB TODAY

ボーイズグループBTOBのメンバーであり、俳優としても活躍するユク・ソンジェが、日本のファンと再会する。

ユク・ソンジェが、日本3都市でスペシャルライブツアー『YOOK SUNG JAE 2025 SPECIAL LIVE TOUR ~たったひとつの物語~』を開催する。本ツアーは、11月21日に大阪・Zepp Namba、12月3日に名古屋・COMTEC PORTBASE、12月4日に東京・豊洲PITで開催予定だ 。

BTOBのメンバーとしてデビューしたユク・ソンジェはドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『サンガプ屋台』『ゴールデンスプーン』などに出演し、優れた演技力で愛されてきた。最新主演作『鬼宮』では王を支える忠臣ユン・ガプと冷酷な悪神カンチョリの一人二役を見事に演じ分け好評を博した。

（画像＝I WILL MEDIA）

また今年はソロ歌手としてもミニアルバムを発売し自身の音楽の世界観を広げるなど、多方面での活躍を続けている。

今年7月に東京と大阪で開催したファンコンサートでは、流暢な日本語と優れたパフォーマンスでファンの心を掴んだ。今回開催されるスペシャルライブツアーは日本オリジナル公演となるだけに、日本のファンに向けた特別なセットリストと演出が準備される予定だ。さらに終演後には来場者全員を対象としたお見送り撮影会が実施され、よりファンに近づく時間が設けられる。

チケットは、10月9日よりファンクラブ会員を対象にFC1次先行受付がスタート。10月14日までにファンクラブに新規入会すると、17日からスタートするFC2次先行に申し込むことができる。その後24日からは韓国エンタメ・トレンド情報サイト「KOARI」にて先行抽選申込が行われる。

なお、イベントに関する詳細は公演特設サイトで確認できる。

◇ユク・ソンジェ プロフィール

1995年5月2日生まれ。2012年にBTOBの最年少メンバーとしてCUBEエンターテインメントからデビューした。過去にはJYPエンターテインメントの第6回オーディションに参加したことも。俳優としても活躍しており、日本でも熱い反響を得たドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』、Netflixで配信中の『サンガプ屋台』など、人気作を通じてその姿を見ることができる。

