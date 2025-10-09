お相手は女性CEO？チョン・イルに熱愛説が浮上、“ラブラブ投稿”を即削除するも…事務所は歯切れ悪い対応 | RBB TODAY

俳優チョン・イルに熱愛説が浮上したなか、所属事務所が曖昧な立場を示した。

10月9日、所属事務所J1インターナショナルカンパニーの関係者は、本紙『スポーツソウル』に対し、「俳優の私生活に関することなので確認は難しい。ご理解いただきたい」とコメントした。

これに先立ちチョン・イルは同日、自身のSNSにある女性とカフェデートを楽しむ姿を投稿した。

公開された写真には、「良い日」という文言とともに、カフェを訪れたチョン・イルの姿が写っていた。続く別の写真にも、同じ文言とともに一人の女性の姿が収められていた。

2人は、まるでお揃いのようなスマートフォンケースをつけており、注目を集めた。

（画像＝オンラインコミュニティ）チョン・イルと女性

これを受け、一部では“ラブスタグラム”疑惑が浮上し、直後にチョン・イルは問題の写真を削除したが、すでに複数のオンラインコミュニティやSNSで拡散されていた。

さらにこの女性が、チョン・イルがモデルを務めるブランドのCEOであるという疑惑まで加わり、2人の熱愛説への関心が高まっている。

（写真提供＝OSEN）チョン・イル

チョン・イルは現在、KBS2の週末ドラマ『華麗な日々』（原題）に出演中だ。

◇チョン・イル プロフィール

1987年9月9日生まれ。2006年に公開された映画『静かな世界』で俳優デビューし、同年に韓国の地上波MBCの人気シットコム『思いっきりハイキック』に出演し、お茶の間でもその名を知らせた。2016年に社会服務要員として兵役に突入し、2019年11月に除隊している。除隊後まもなくして時代劇ドラマ『ヘチ 王座への道』で21代王の英祖（ヨンジョ）を熱演し、華麗な復帰を遂げた。

■年下モデルに子を産ませた韓国俳優、別の一般女性と結婚説…なぜかモデルが叩かれる

■「また永野芽郁が…？」坂口健太郎の“熱愛”報道が韓国でも波紋

■熱愛説に「私生活なので確認できない」で乗り切ろうとする韓国芸能事務所…デメリットも？