「前は鼻先をすごく尖らせていた。全部取り除いた」整形手術の副作用を告白した元K-POPアイドル | RBB TODAY

ガールズグループJEWELRY出身の歌手ソ・イニョンが離婚後、初めて迎えた秋夕（チュソク）に体重が10kg増えたことや整形手術の副作用を告白した。

ソ・イニョンは最近、自身のSNSを通じて初のライブ配信を行った。この場で彼女は、秋夕当日を迎えた心境や近況をファンと共有した。

特にライブ中、これまでとは異なる姿が注目を集めた。やや顔がむくんだように見え、心配する声も上がった。

これに対してソ・イニョンは「当時は42kgだったけど、今は少し太った」と明かした。ただし、「そのうち戻る。痩せればいいだけだ。でも、痩せていたときも良かったけど、今は太った自分のほうが好き。気持ちが楽だ」と率直に語った。

さらに「今は10kgくらい太ったと思う。前は38kgだった。ちょっとショックだけど、自分で食べたんだから仕方ない。おいしいものを食べて、お金をかけて太ったんだから、また頑張って痩せないと」と冗談を交えて笑いを誘った。

またソ・イニョンは、整形手術の副作用についても正直に打ち明けた。

彼女は「整形手術に関してはDMで聞いてほしい。ここでは情報を知らせてあげられない。でも私はもう鼻（のプロテーゼ）を全部抜いた。前は鼻先をすごく尖らせていた。それが大変なことになった。もう鼻には何も入れられない状態なので、全部取り除いた」と語った。

このほか、カムバック計画についても「作曲家ユン・イルサンさんと一緒に録音した曲がある。自分の気持ちをよく表した素敵な曲。でも（カムバックの）時期を調整しているところ。まずは痩せてから出ないとね。録音は終わっていて、これまで遊んでいたわけじゃない」と明かし、期待を高めた。

ソ・イニョンは2023年2月に一般男性の実業家と結婚したが、2度の離婚説を経て、2024年11月に双方の合意で離婚した。この過程で夫側に責任があるのではないかという疑惑も浮上し、注目を集めた。しかし離婚後、ソ・イニョン側は「離婚の過程で責任の所在を問うような問題はなかった」とし、円満な合意離婚であったことを強調した。

それから約1年ぶりに、ソ・イニョンが明るい近況をファンに伝えた。離婚後、初めての秋夕に初のライブ配信を行い、カムバックの話まで口にするなど、前向きな活動の姿勢を見せた。彼女の体重の増加や整形に関する率直な告白が話題を集めている。

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、2024年11月に離婚した。

