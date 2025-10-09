NEXZ、“次世代パフォーマンスグループ”のエナジー炸裂！新AL『Beat-Boxer』第2弾コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ボーイズグループNEXZ（ネクスジ）が、ダイナミックな動きを強調した新アルバムのコンセプトフォトを公開した。

NEXZは、10月27日に3rdミニアルバム『Beat-Boxer』と同名のタイトル曲をリリースする。これに先立ち、10月8日には公式SNSで、緊張感漂う最初のティザーイメージとは180度異なる、躍動感あふれるアクションショットの第2弾ティザー写真が公開された。

パフォーマンスを最大の強みとする“次世代パフォーマンスグループ”NEXZは、ダンス中に最も自由でエネルギッシュなグループの魅力を表現した新写真で注目を集めた。グラフィティが描かれた壁を跳び越えたり、HIPなポーズを取る瞬間を個性的なカメラアングルで捉え、メンバーたちは強烈なエネルギーとストリートムードを演出している。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）NEXZ

さらに、メンバー7人のキャラクターを紹介するコンセプチュアルな映像コンテンツも公開された。ステージという“リング”に上がる前の7人の“Beat-Boxer”たちは、それぞれのパフォーマンス的個性を発揮しながら存在感を放つ。

“ステージコントロール”のTOMOYA、“エナジー”のHARU、“スピード”のYUKI、“フロー”のSEITA、“パワー”のYU、“フロー”のHUI、“スピード”のSOGEN。それぞれが独自のカラーで視線を奪った。

NEXZは去る10月3日、オフラインイベント「Beat Breakers Club」を開催し、今回のアルバム収録曲『I’m Him』のパフォーマンスとミュージックビデオをサプライズで初公開した。“他の誰でもない、自分こそがその存在だ”という自信を、ユニークなパフォーマンスと堂々たる姿勢で表現し、熱い反応を得た。

同日公開された『I’m Him』のミュージックビデオは、10月8日午後時点で再生回数325万回を突破している。

カムバックムードが高まるなか、NEXZの新アルバム『Beat-Boxer』は10月27日18時にリリースされう。これに先立ち、25日と26日にはソウル・オリンピック公園オリンピックホールで、グループ初の韓国単独コンサート「NEXZ SPECIAL CONCERT “ONE BEAT”」が開催予定だ。

