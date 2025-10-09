BOYNEXTDOOR・ソンホ＆ジェヒョン、恋愛リアリティ番組で大盛り上がり！鋭い“恋愛分析力”が話題に | RBB TODAY

BOYNEXTDOORのソンホとジェヒョンが、恋愛リアリティ番組「乗り換え恋愛4」にゲスト出演した。

ソンホとジェヒョンは、10月8日午後8時に放送された恋愛リアリティ番組「乗り換え恋愛4」（TVING）の第3話・第4話にゲストとして出演した。2人はそれぞれ自分をMBTIタイプの「T（思考型）」と「F（感情型）」と紹介し、異なる視点から出演者たちの恋模様に深く感情移入した。

出演者の気持ちがすれ違うシーンでは胸を痛め、登場人物の心情に共感しながらリアルなリアクションを見せたほか、「X（元恋人）」を推測する場面では「頭が爆発しそう」「ドーパミンが出る！」と素直な反応で笑いを誘った。

（写真＝TVING）上からソンホ、ジェヒョン

特に、自ら作詞を手がけるアーティストとして恋愛心理を鋭く読み取るコメントが話題を集めた。 出演者が微妙な仕草を見せると、「嫉妬というよりプライドが傷ついて『嫉妬じゃない』と自分に言い聞かせてる感じ」と分析し、他のパネラーから「“乗り換えGPT”レベルだ。冷静な分析が的確でコメントを奪いたくなる」と称賛を受けた。

また、『乗り換え恋愛4』のOSTに参加した感想も語った。ソンホとジェヒョンは「作詞家キム・イナさんが番組にぴったりの歌詞を書いてくださった。想像したタイミングで僕たちの曲が流れてきて嬉しかったです」とコメントした。

BOYNEXTDOORが歌うOST『Ruin My Life』は、10月1日のリリース以降、ユーチューブ「急上昇ミュージックビデオ」にランクインし、大きな反響を呼んでいる。この楽曲は出演者の感情が交錯する重要なシーンで流れ、番組への没入感を高めている

なお、BOYNEXTDOORは10月20日に5thミニアルバム『The Action』をリリースする。このアルバムは、成長への強い思いを込めた作品で、「より良い自分」へと進む決意を歌う。タイトル曲『Hollywood Action』は、ハリウッドスターのように自信に満ち、堂々とした姿を表現した楽曲。デビュー以降、破竹の勢いで躍進を続ける彼らのカムバックに、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ソンホ、“真夏のデート風SHOT”

■【写真】「優勝です」ジェヒョン、ネクタイ解く大人な姿

■【写真】ソンホ、ブロンドヘアの“王子様”に