RIIZE、米テキサス『ACL』フェスを熱狂の渦に！圧巻パフォーマンスで魅せた“ワントップ”の実力 | RBB TODAY

RIIZEが、テキサスを熱狂の渦に包み込んだ。

10月4日（以下、現地時間）、RIIZEはK-POPアイドルとして初めてアメリカ・テキサス州オースティンのジルカー・メトロポリタン・パークで開催された音楽フェスティバル「Austin City Limits Music Festival（以下『ACL』）」に出演した。約1時間にわたり、ハンドマイクを手に完成度の高いライブパフォーマンスを披露し、多くの観客を魅了した。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

RIIZEは、『Bag Bad Back』と『Siren』で強烈なオープニングを飾り、バンドアレンジバージョンの『Get A Guitar』『Boom Boom Bass』『Combo』や、青春ミュージカルのような『Fly Up』、エモーショナルな雰囲気の『Love 119』、爽やかな『Impossible』、HIPなカリスマを放つ『Talk Saxy』など、全13曲を披露した。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

さらに、RIIZEは『ACL』のために新たに準備したダンスブレイクを披露。オープニングの挨拶では「世界的なアーティストの方々が多く出演している中で、僕たちも一緒に参加できてとても嬉しいです」とコメントし、温かい反応を得た。『Show Me Love』のステージでは自然なシンガロングを誘い、会場の熱気を最高潮に引き上げた。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

最後のパフォーマンスを前に、メンバーたちは「皆さんにRIIZEの音楽をお聴かせできて本当に幸せでした。最後まで一緒に楽しんでくださったおかげで良いエネルギーをもらい、無事にステージを終えることができました。永遠に忘れない思い出になりそうです」と感謝を伝え、大きな拍手を浴びた。

RIIZEはこれまでにも数多くの海外フェスティバルに出演し、K-POPの“ワントップ”と称される実力と魅力で注目を集めてきた。すでに2026年に開催される「Lollapalooza South America（ロラパルーザ南米）」への出演も決定しており、3月14日にアルゼンチン、15日にチリ、21日にブラジルでステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】RIIZE・ウンソク、ラーメン屋で“爆イケ”フェイス

■【写真】「まるで彫刻」ウォンビン、超接近SHOT

■【写真】ショウタロウ、故郷・座間に出没