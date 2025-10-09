“春を売って”罰金刑に　福山雅治の曲をカバーした元人気歌手、韓国復帰に向けて観測気球？挨拶に注目 | RBB TODAY

性スキャンダルを機に第一線を退いた歌手のG.NA（ジナ）が、ベトナム滞在中に韓国ファンへ秋夕（チュソク）の挨拶を伝えた。

G.NAは10月8日、自身のインスタグラムに「Merry 秋夕～いつも健康で幸せでいてください～～～♡ ベトナム・ハノイから愛を込めて!!! #メリー秋夕」と書き込み、数枚の近況写真を公開した。

写真の中でG.NAは、ハノイの暑い気候に合わせたラフな服装に白い帽子をかぶり、市内を散策する様子を披露。海外にいながら韓国の伝統的な祝日「秋夕」に触れた点が注目を集めている。

（写真＝G.NA Instagram）

G.NAは今年8月、およそ1年ぶりにインスタグラムを再開。「Hello, it’s been awhile」とコメントを添えた自撮り写真を投稿したほか、9月には「会いたかったです。今週末、私の誕生日を迎えるにあたり、本当に感謝の気持ちを伝えたいです!! まだそばにいてくれて、愛してくれて、思い出してくれてありがとう」とし、「小さなプレゼントを差し上げます（左にスワイプして）―私の心が今も歌っていることをお見せしたくて。しばらく離れていましたが、今がちょうど良いタイミングのようです。これからまた連絡を取りましょう。誕生日おめでとう！」といったメッセージを残してきた。

こうした一連の投稿は、韓国国内の世論を探る“観測気球”なのか、それとも10年ぶりの復帰を視野に入れているのか、関心が高まっている。

カナダ出身で、父は元テコンドー韓国代表、母は元競泳韓国代表という家庭に生まれたG.NAは、韓国のオーディション番組出演などを経て2010年7月に1stミニアルバム『Draw G’s First Breath』で歌手デビュー。『Black & White』『Top Girl』など数々のヒット曲を発表し、2010年代前半に人気を博した。

2011年3月には福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』に参加し、『milk tea』をカバーしたことでも話題となった。

（写真提供＝OSEN）G.NA

しかし2016年、性売買スキャンダルが浮上。当時の報道によると、2015年にアメリカ・ロサンゼルス滞在中の在米韓国人事業家と関係を持ち、同年7月には別の事業家から1500万ウォン（約150万円）の代価を受け取ったとされている。G.NA側は「恋人に金を借りただけ」と主張したが、裁判所は認めず、最終的に性売買斡旋など行為に関する法律違反で罰金200万ウォン（約20万円）の有罪判決を受けた。

この一件を機に韓国での活動は事実上中断され、現在は生まれ故郷のカナダで暮らしている。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。

