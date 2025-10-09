SHINee・オンユ、日本での勢いが止まらない！新アルバム『SAKU』で3作連続オリコン1位に | RBB TODAY

SHINeeのオンユ（ONEW）が日本列島を席巻した。

日本のオリコンによると、オンユの日本2ndミニアルバム『SAKU』は、10月13日付の「週間デジタルアルバムランキング」（集計期間：2025年9月29日～10月5日）で1位を獲得した。

『SAKU』が10月1日に発売されたことを踏まえると、わずか5日間の集計期間で達成した快挙であり、オンユの高い人気を改めて証明した形となった。

これによりオンユは、『Who sings? Vol.1』『Life goes on』に続き、『SAKU』まで3作連続でオリコン「週間デジタルアルバムランキング」1位を獲得したアーティストとなった。

（写真提供＝GRIFFINエンターテインメント）オンユ

『SAKU』は、日本をはじめ香港、マレーシア、台湾、サウジアラビアなど、世界5カ国・地域のiTunes「トップアルバム」チャートでも1位を記録。日本国内でも人気を博し、オリコン「デイリーアルバムランキング」3位、レコチョク「デイリーアルバムランキング」1位など、主要ランキングの上位を席巻した。

『SAKU』には“花”をテーマにしたストーリーが展開されており、タイトル曲『花のように』をはじめ、『KIMI=HANA』『Lily』『Beautiful Snowdrop』『’Cause I believe in your love』の全5曲が収録されている。

オンユは今年8月、ソウル公演を皮切りに初のソロワールドツアー「2025 ONEW WORLD TOUR ‘ONEW THE LIVE：PERCENT (%)’」をスタート。これまでにソウル、香港、バンコク、東京公演を成功させており、今後は高雄、サンパウロ、サンティアゴ、メキシコシティ、パリ、ロンドン、マドリード、ヘルシンキ、コペンハーゲン、ティルブルフ、ワルシャワ、ベルリンなど、世界16都市で“オンユらしい癒しのライブ”を届ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

