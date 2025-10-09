櫻坂46、13thシングルアートワークが公開！BACKSセンターは三期生・谷口愛季に決定 | RBB TODAY

9日、櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday 構文』のジャケットアートワークが公開された。
同作は10月29日に発売予定で、クリエイティブディレクション・アートディレクションを手がけたのは、7thシングル『承認欲求』のアートワークを担当したTOCCHI。アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは「桜の軌跡」だ。
TYPE-Aはセンターを務める三期生の村井優が単独で表紙を飾り、フロントの一期生・守屋麗奈、三期生・山下瞳月はTYPE-Bで登場。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが谷口愛季であることも公開された。あわせて、BACKSメンバーによるティザー映像もグループの公式YouTube Shortsで公開されている。
※櫻坂46 13th Single『Unhappy birthday構文』BACKS Member Teaser（櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELより）
