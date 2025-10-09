 川栄李奈、“7つのコーディネート”を華麗に披露！「PAL CLOSET」新ミューズに就任 | RBB TODAY
川栄李奈、“7つのコーディネート”を華麗に披露！「PAL CLOSET」新ミューズに就任

　9日、株式会社パルが運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」が、新たなブランドミューズとして女優の川栄李奈が就任すると発表した。

　今回の起用は、同社のブランドメッセージである「PASSION（情熱）」と「LOVE（愛）」を体現する存在として、川栄に白羽の矢が立ったもの。 PAL CLOSETが展開する多彩なファッションを表現するため、川栄が7つのスタイルに挑戦する特別コンテンツとWEB CMも公開された。CMでは「ファッション7変化」と題し、テイストの異なる様々なファッションを着こなす川栄の姿を見ることができる。

　また、10月16日から28日まで、年に2回の大型キャンペーン「パルクロウィーク」が開催されることも決定。期間中、川栄は全国約1100店舗の店頭ポスターや店内音声、サイネージ動画などに登場し、キャンペーンを盛り上げる。

　川栄は、「かわいい素敵なお洋服を着させて頂いて幸せでした。ウィッグも取り入れて色んなファッションで遊べることもなかなかないので、貴重な経験になりました」とコメント。起用については、「本当に嬉しかったですね。お洋服も大好きでパルクロさんも大好きなので、今回ご一緒できて嬉しく思います」とコメント。

　「秋のパルクロウィーク」は10月16日0:00から10月28日23:59まで、PAL CLOSETオンラインおよび全国約1100店舗で開催される大型の秋キャンペーンだ。期間中、パルグループの店舗とパルクローゼットオンラインストアでブランドごとに1回ずつ使えるクーポンがプレゼントされる。


《アルファ村上》

