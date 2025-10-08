「サマソニ」にも出演したKATSEYE、ビルボードチャートを“逆走”中！勢い増すばかり | RBB TODAY

HYBEとアメリカのGeffen Recordsがタッグを組んで誕生させたグローバルガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）が、アメリカのビルボードで人気を博している。

10月7日（以下、現地時間）に発表されたビルボードの最新チャート（10月11日付）によると、KATSEYEの2ndEP『BEAUTIFUL CHAOS』の収録曲『Gabriela』が「ホット100」50位を記録した。先週に比べて6位上昇し、累積11週のチャートインだ。

4月、デジタルシングルの形で先に公開されたまた別の収録曲『Gnarly』は95位で「ホット100」に再びチャートインした。音源のリリースから5カ月が過ぎた時期に再度チャートを“逆走”している。

2曲を筆頭にアルバム全体が愛され、『BEAUTIFUL CHAOS』は「ビルボード200」39位となった。KATSEYEは同アルバムで同チャート4位（7月12日付）を記録して以来、14週連続で名を連ねている。

KATSEYEの1stEP『SIS（Soft Is Strong）』まで同時に上昇している。今週ビルボード「トップアルバムセールス」34位、「トップカレントアルバムセールス」30位にそれぞれランクインした。両チャートはジャンル区分なく1週間のフィジカルアルバムセールスだけで順位を付けるが、2024年8月にリリースされた『SIS（Soft Is Strong）』の再登場が目を引く。

（写真＝HYBE×Geffen Records）KATSEYE

KATSEYEはSpotifyとイギリスのオフィシャルチャートでも強力な存在感を放っている。Spotify「ウィークリートップソンググローバル」（9月26日～10月2日）の最新チャートで『Gabriela』が10位、イギリス「オフィシャルシングルトップ100」（10月3～9日）39位を記録し、グループ最高順位を更新した。

KATSEYEのロングランヒットは、大規模な音楽フェスティバルと授賞式のステージなどが着実に続いたことによる。実際、彼女たちの8月の「ロラパルーザ・シカゴ」「サマーソニック2025」のパフォーマンスを基点に、さまざまな主要チャートの順位が上昇した。

また、「2025 MTVビデオ・ミュージック・アワード」で「今年のプッシュパフォーマンス」受賞も彼女たちに注目が集まった要因の1つだ。

なお、KATSEYEは来る11月より13都市16公演として予定されている初の単独北米ツアーを開催する予定だ。

■性行為を想起させる“あえぎ声”…BTSの父がプロデュースしたKATSEYEの楽曲に批判殺到

■KATSEYEメンバー、同性愛をカミングアウト「自分自身が誇らしい」

■【写真】KATSEYEも！HYBEガールズグループの“集合SHOT”