G-DRAGON（BIGBANG）とリサ（BLACKPINK）、YGの“先輩後輩”が再会！超大物の交流が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

“先輩・後輩”関係にあたるG-DRAGON（BIGBANG）とリサ（BLACKPINK）の再会ショットが話題だ。

10月8日、アーティストのVERDYが自身のインスタグラムに写真を公開。そこにはG-DRAGON、リサとの3ショットが収められていた。

特に、リサとG-DRAGONはユーモラスな表情やポーズで親しげな雰囲気を演出。両者はかつて同じYGエンターテインメントに所属し、先輩・後輩として活動していたことから、“YGファミリー”の再会として関心を集めている。

なお、G-DRAGONとBLACKPINKは両者ともワールドツアーを展開中だ。G-DRAGONは10月20・21日の大阪公演を皮切りに、台北、ハノイ、ソウルなどを巡る予定。一方のBLACKPINKも高雄、バンコク、ジャカルタ、東京などでステージを披露する予定だ。

（写真＝VERDY Instagram）右からG-DRAGON、VERDY、リサ

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

