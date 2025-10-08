ENHYPEN・ソンフン、夜の大阪で青春映画の主人公に！儚げな表情で魅せる「どこにいても絵になる」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENのメンバー、ソンフンが大阪での夜の思い出を共有した。

去る10月7日、ソンフンはENHYPENの公式インスタグラムを更新。

キャプションには雷雲の絵文字を綴るなどして、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、Vaundyの『踊り子』のカバー動画の撮影の裏側を捉えたものである。ソンフンは夜の大阪で行われた撮影で、青春映画の主人公のようなオーラを放っている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ソンフン

写真のなかのソンフンは、黒色の半袖グラフィックTシャツにチェック柄のシャツを着て、橋や大阪の象徴の1つである道頓堀グリコサインの前でポーズを取っている。さまざまな表情で捉えられた彼は、アーティストとして完成された姿を露わにしている。

投稿を目にしたファンからは、「踊り子ソンフン来た」「どこにいても絵になる」「雰囲気がすごく良い」といった反応が寄せられていた。

なお、ソンフンが所属するENHYPENは来る10月24～26日、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」のアンコール公演を開催する予定だ。

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

