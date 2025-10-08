「触ってみてよ」“40歳独身”の韓国女性歌手に妊娠説、なぜ？「もうすぐ出産だ」 | RBB TODAY

トロット（韓国演歌）歌手ホン・ジニョンが自身の妊娠説について口を開いた。

10月7日に韓国で放送されたバラエティ番組『靴を脱いでドルシングフォーマン』（SBS）には、歌手のベクホ、タレントのキム・ドンヒョン、元プロ野球選手のチュ・シンスが出演。番組の終盤に公開された次回予告には、ホン・ジニョンら出演し、トークを繰り広げる場面が映し出された。

この予告映像でMCのイ・サンミンが「ホン・ジニョンの“推しカメラ”が大騒ぎだ」と切り出した。実際に公開された映像にはホン・ジニョンが歌っている姿が収められているのだが、お腹がふっくらしているような状態だった

（写真提供＝OSEN）ホン・ジニョン

出演者たちは映像を見ながら「お腹どうしたの？」「これ合成でしょ？」「ひどすぎる」と口々にコメントし、信じられないという反応を見せた。ホン・ジニョンも「私のお腹あんなじゃない」と悔しそうな表情を浮かべた。

さらにホン・ジニョンは「コメントを見ると傷つく。“3カ月だ”“6カ月だ”“もうすぐ出産だ”なんていう人もいる」と明かし、MCのタク・ジェフンに「（お腹）触ってみてよ」と訴えて冗談交じりに悔しさを示した。彼女は未婚である。

これを聞いていたイ・サンミンが「彼氏に（体型）管理しろと言われたんだって？」と尋ねると、ホン・ジニョンは「彼はほとんどジムに住んでいるような人だった」と反論。するとタク・ジェフンが「その人（キム・ジョングク）の名前は出しちゃダメだよ。もう結婚してるから」と制すると、ホン・ジニョンは「違う、別の人」と慌てて釈明し、笑いを誘った。

このやりとりが収められた予告映像により、3カ月前に撮影されたというホン・ジニョンの推しカメラ映像が再び注目を集める。これは今年7月に仁川・永宗島で開かれた祭りで撮影されたもので、これを見たネットユーザーからは「かわいいだけ」「むしろお腹が出てない方が不自然」「人間味がある」「あえてシルクのスカートを着たから強調されただけ」「健康に問題なければそれでいい」「出てても引っ込んでても関係ない」といった反応が寄せられた。

（画像＝予告キャプチャ）問題の映像

◇ホン・ジニョン プロフィール

1985年8月9日生まれ。2007年にガールズグループ「SWAN」のメンバーとしてデビュー。その後、“韓国の演歌”として知られるトロット歌手に転向してブレイク。美人トロット歌手の代表的な人物となり、バラエティ番組でも活躍した。アジア最大級の音楽授賞式「Mnet Asian Music Awards」（MAMA）でトロット音楽賞を受賞するなど、数々の賞も受賞している。

